Union Königswiesen feiert Last-Minute-Sieg in Lembach!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 17:54

In der zehnten Runde der Bezirksliga Nord war die Union Lembach Gastgeber für die Mannschaft der Union Königswiesen. Die Gäste wollten im direkten Aufeinandertreffen punktemäßig mit den Lembachern gleichziehen, während die Mittermayr-Elf mit einem Heimsieg an Tabellenführer Freistadt dranbleiben wollte. In einem spannenden Match zwischen dem Drittplatzierten und dem Sechsten konnte sich am Ende die Union Königswiesen durch einen Luckypunch in der Schlussminute durchsetzen.

Gäste erwischen perfekten Start

Bereits nach sechs Minuten stand Schiedsrichter Herbert Viertlmayr im Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem Foulspiel von Schinkinger im Strafraum entschied der Unparteiische folgerichtig auf Elfmeter für die Gäste. Yannic Haslinger blieb vom Punkt nervenstark und verwandelte eiskalt zur Gästeführung. Danach hätte die Heimmannschaft durch Jakob Pechmann beinahe ausgeglichen, doch Königswiesen-Keeper Pavelec parierte den Abschluss stark. Nur eine Minute später erhöhte die Hinterkörner-Elf auf 2:0. Nach einer Ecke konnte Lembachs Abwehrreihe den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone klären. Patrick Fasching schaltete im Gestocher am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Danach übernahm die Heimmannschaft das Spielgeschehen und kam zu mehreren guten Möglichkeiten. Sowohl Sakic zweimal als auch Jakob Pechmann fanden in Ales Pavalec ihren Meister. Der Keeper hielt seiner Mannschaft mit einer starken Leistung die 2:0 Halbzeitführung fest.

Lembach gleicht nach der Halbzeit aus, doch Königswiesen gelingt Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck auf die tiefstehenden Gäste immer mehr und konnten sich in der 61. Minute belohnen. Nach mehreren Chancen konnte Jakob Pechmann nach einer Flanke den Ball per Kopf unter die Latte setzen und erzielte den verdienten Anschlusstreffer. Nur fünf Minuten später glich die Heimmannschaft zum 2:2 aus. Felix Hofmann nutze die Gunst der Stunde und versenkte das Leder im Tor von Pavalec. Auch danach ging es nur in eine Richtung. Die Heimmannschaft wollte unbedingt das Spiel zu ihren Gunsten drehen. In der 83. Minute jubelten die Heimfans zu früh. Bernhard Timpner setzte sich am Flügel klasse durch und legte auf Routinier Stefan Hinterleitner auf. Lembachs Goalgetter vergab die Riesenmöglichkeit aus fünf Metern aber und schoss die Kugel über das Tor. Quasi aus dem nichts gelang den Gästen mit dem Schlusspfiff der entscheidende Treffer. Nach einem Ballverlust der Lembacher blieb Georg Mühlbacher eiskalt und erzielte das 2:3.

Franz Hofbauer (Sportlicher Leiter Union Königswiesen): "Wir sind gut ins Spiel gestartet und sind früh durch einen Elfmeter in Führung gegangen. Gleich danach konnten wir mit dem 2:0 nach einer Ecke erhöhen. Nach der Pause kam Lembach stark zurück und konnte früh ausgleichen. Am Ende konnten wir glücklicherweise nach einem langen Ball noch den Siegestreffer erzielen. Wir sind froh gegen die Spitzenmannschaft aus Lembach drei Punkte mitnehmen zu können und freuen uns jetzt aufs Heimsspiel gegen Freistadt.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!