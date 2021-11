UFC Haibach/Donau erkämpft sich Punkt gegen die Union Lembach!

Details Samstag, 06. November 2021 18:00

Am Samstagnachmittag stand im Zuge der 13. Runde der Bezirksliga Nord das Duell UFC Haibach/Donau gegen die Union Lembach am Programm. Während das Spiel für die Heimelf bereits das letzte Match der Herbstsaison war, muss die Mittermayr-Elf kommende Woche noch im Nachtragsspiel gegen TSU Wartberg/Aist ran. Für beide Mannschaften stand noch viel auf dem Spiel. Die Gäste brauchten unbedingt einen Sieg, um nach der Niederlage vergangene Woche gegen die Union Altenberg den Anschluss an das vordere Tabellendrittel nicht zu verlieren. Die Ecker-Elf hingegen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf und nahm sich für das Aufeinandertreffen viel vor. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften in einem spannenden Spiel mit 2:2.

Union Lembach spielbestimmend

Bereits nach zwei Minuten hatten die favorisierten Gäste aus Lembach die erste Großchance des Spiels. Bernhard Timpner kam nach einem Fehler der heimischen Defensive an den Ball und suchte schnell den Abschluss. UFC Haibachs Torwart Dominik Schlager konnte sich aber auszeichnen und hielt seine Mannschaft im Spiel. Nur drei Minuten später verpasste Lembachs Jonas Würzl nach einer Flanke von Jonas Pechmann den Ball knapp und so blieb es weiterhin beim torlosen 0:0. Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Die Mittermayr-Elf war spielbestimmend, hatte mehr Ballbesitz und versuchte sich durch die tiefstehende Defensive der Heimischen durchzukämpfen. Die Gäste hingegen setzten auf schnelles Umschalten und Kontermöglichkeiten. Großchancen konnten sich beide Mannschaften bis zur 33. Minute aber kaum herausspielen. In der 33. Minute klingelte es dann aber im Tor von Dominik Schlager. Nach einem Freistoß von Manuel Pichler konnte Haibachs Keeper den Ball nicht festhalten, lies den Ball vor die Füße von Lembachs Nummer 11 Bernhard Timpner abprallen und dieser konnte ohne Probleme zur Führung einschieben. Nur fünf Minuten später gelang der Ecker-Elf der prompte Ausgleich. Armin Pumberger legte an der Strafraumgrenze auf für Sebastian Kalteis und dieser verwertete mit einem schönen Abschluss zum 1:1 Ausgleich. Mit diesem Ergebnis schickte Schiedsrichter Roland Eidenberger die beiden Mannschaften in die Kabinen.

Union Lembach geht erneut in Führung, Heimelf gleicht wieder aus

Nur zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff jubelten die mitgereisten Fans aus Lembach über die erneute Führung. Patrick Schürz kam im Strafraum an den Ball, legte quer auf Bernhard Timpner und dieser erzielte seinen zweiten Treffer. Doch die Antwort der Ecker-Elf lies erneut nicht lange auf sich warten. In der 66. Minute versuchte Pichler im Lembacher Strafraum zu klären, legte den Ball Pumberger vor die Beine und dieser versenkte den Ball eiskalt im langen Eck zum erneuten Ausgleich. In den Schlussminuten startete die Union Lembach nochmal eine Drangphase doch Torhüter Schlager konnte sich immer wieder mit starken Paraden auszeichnen und hielt den Punkt für seine Mannschaft fest.

Thomas Bürger (Sektionsleiter UFC Haibach): "Die erste Hälfte war ausgeglichen. Lembach war spielerisch stärker, doch wir haben kämpferisch gut dagegengehalten. Der Ausgleich zum 1:1 war super herausgespielt. Nach dem erneuten Rückstand sind wir nochmal super zurückgekommen. Meiner Meinung nach haben wir uns den Punkt verdient."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!