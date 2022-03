Überraschung in Julbach - Wartberg holt in der 98. Minute einen Punkt beim Tabellenführer!

Details Sonntag, 27. März 2022 09:57

Auf dem Papier hatte Julbach im Vorfeld der Partie gegen Wartberg/Aist wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste die Union Julbach sich jedoch überraschend mit einem 1:1-Unterschieden zufriedengeben. Der TSU Wartberg/Aist gelang vor 300 Zusehern ein echter Achtungserfolg gegen den Favoriten. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem die Union Julbach gegen Wartberg/Aist mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte. Dieses Mal fiel der Ausgleich für die Gäste erst in der 98. (!) Minute.

Die Gäste haben mit dem Nachtrag gegen Lembach und dem Spiel in Hofkirchen letzte Woche bereits zwei Spiele in den Beinen, während es für die Veilchen krankheitsbedingt die Rückrundenpremiere ist. In den ersten 15 Minuten ist Julbach spielbestimmend, Wartberg hält aber gut dagegen. 300 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Union Julbach schlägt – bejubeln in der 23. Minute den Treffer von Stefan Barth zum 1:0. Er schnappt sich die Kugel und versenkt diese eiskalt im Gehäuse. Die Gastgeber führen zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Riesenchance der Gäste dann kurz nach der Pause, als Buchmaier prallen lässt, der Nachschuss aber verstolpert wird. In der 52. Minute haben die Hausherren eine große Möglichkeit, als ein weiter Barth-Ball von Thaller Richtung Tor verlängert wird - Goalie Bernhard Weiss ist aber auf dem Posten.

Noch 20 Minuten geht es hier in Julbach. Der Tabellenführer alles andere als souverän in der 2.HZ, noch steht aber die knappe Führung auf der Anzeigetafel! Christoph Auberger, Ticker-Reporter

Nach 82 Minuten dann Gelb-Rot für die Gäste: Kapitän Paul Schmollmüller muss nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld vom Platz. In den Schlussminuten gibt sich Wartberg noch nicht geschlagen und drängt auf den Ausgleich. In der sage und schreibe 98. (!) Minute entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Gäste, den Christoph Kasbauer sicher verwandelt. Stefan Barth sieht wegen Beleidigung noch die rote Karte.

Die Union Thaller Fassaden Julbach führt das Feld der Bezirksliga Nord mit 33 Punkten an. Prunkstück der Union Julbach ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Julbach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Wartberg/Aist findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Gast verbuchte insgesamt zwei Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen.

Die Union Thaller Fassaden Julbach wartet nach dem zweiten Remis weiterhin auf den ersten Dreier in der Rückrunde, die TSU Wartberg/Aist blieb immerhin zum vierten Mal in Folge ungeschlagen.

Die Union Julbach tritt am kommenden Sonntag bei der DSG Sportunion Altenberg an, Wartberg/Aist empfängt am selben Tag die Union Wippro Vorderweißenbach.

Bezirksliga Nord: Union Thaller Fassaden Julbach – TSU Wartberg/Aist, 1:1 (1:0)

98 Christoph Kasbauer 1:1

23 Stefan Barth 1:0