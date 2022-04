2:2! "Kracher" in Altenberg findet keinen Sieger

Details Sonntag, 17. April 2022 10:02

Am Samstagabend empfing die DSG Sportunion Altenberg die Union Putzleinsdorf zum "Kracher" der 18. Runde der Bezirksliga Nord. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Drittplatzierten kam es zum Aufeinandertreffen der beiden einzigen im Frühjahr bislang noch ungeschlagenen Teams der Liga. Nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel geriet der bisherige Spitzenreiter zwei Mal in Rückstand, erreichte am Ende aber immerhin ein 2:2-Remis, musste jedpch den Platz an der Sonne verlassen. Die Putzleinsdorfer bewahrten ihre weiße Frühjahrs-Weste, trauerten aber einem möglichen Sieg nach.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Rund 350 Besucher bekamen im Waldstadion ein erwartet enges und umkämpftes Spiel zu sehen. Die Gästeelf von Trainer Adis Mujkanovic versteckte sich nicht und spielte mutig nach vorne, weshalb sich die Altenberger schwer taten, zu ihrem gewohnten Spiel zu finden. Nach 20 Minuten belohnten sich die Gäste für einen passablen Auftritt, als Sebastian Pühringer auf der rechten Seite eine Flanke schlug und Rene Aichbauer einen Abpraller verwertete. Über die Führung durfte sich die Mujkanovic-Elf aber nur kurz freuen. Denn praktisch im Gegenzug startete der bisherige Ligaprimus einen Angriff über die linke Seite, der Ball kam in den Rückraum und Dominik Seyr versenkte die Kugel zum Ausgleich. In Minute 30 hatten die Putzleinsdorfer die Nase aber wieder vorne. Bei einem Klärungsversuch von Altenberg-Keeper Florian Peyrl fiel Matyas Markytan der Ball genau vor die Füße und der Tscheche hatte keine Mühe, das Leder ins leere Tor zu schieben. Wenig später, beinahe die Vorentscheidung, nach einem Stanglpass von David Berger brachte Pühringer den Ball aus kurzer Distanz aber nicht im Kasten unter. Somit ging es mit einer knappen Führung der Gäste in die Kabinen.

Dominik Seyr schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hintersonnleitner waren die Hausherren bemüht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, der bisherige Tabellenführer agierte aber auch in Durchgang zwei nicht zwingend. Die Mujkanovic-Elf hingegen trat auch nach der Pause engagiert und entschlossen auf und war drauf und dran, das Match zu entscheiden. Die Putzleinsdorfer starteten immer wieder vielversprechende Angriffe und kamen auch zu guten Möglichkeiten, bei der Chancenverwertung haperte es jedoch. So waren Markytan, Aichbauer und der eingewechselte Lukas Peer in aussichtsreicher Position nicht erfolgreich. Die Altenberger erwiesen sich an diesem Tag als das effizientere Team und durften sich in Minute 72 über den erneuten Ausgleich freuen, als Seyr nach einem Angriff über links abzog, der Ball abgelenkt wurde im Kasten von Gästegoalie Fabian Magauer einschlug. In der Schlussphase ging es hin und her, ein Matchball konnte hüben wie drüben aber nicht erarbeitet werden. Beide Mannschaften waren zumeist darauf bedacht, das Match nicht zu verlieren. Somit blieb es beim 2:2, wurden die Punkte geteilt.

Adis Mujkanovic, Trainer Union Putzleinsdorf:

"Auch wenn es das erwartet schwere Spiel war und die Altenberger über eine überaus starke Mannschaft verfügen, hätten wir das Match aufgrund der besseren Chancen gewinnen können. Wir sind zwar im Frühjahr, ebenso wie der Gegner, noch ungeschlagen, trauern aber verlorenen Punkten nach, weshalb sich die Freude über das Unentschieden in Grenzen hält".