1:1! Punkteteilung in Altenberg

Details Samstag, 27. August 2022 09:54

Zum Auftakt des dritten Spieltages der Bezirksliga Nord empfing die DSG Sportunion Altenberg die TSU Hofkirchen/Mühlkreis. Die Heimelf von Trainer Erwin Seyr eroberte in der letzten Saison den Vizemeistertitel und feierte den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte, die Altenberger verzeichneten im Sommer jedoch einen personellen Aderlass. Die Wiesinger-Elf hingegen absolvierte eine beachtliche Rückrunde, nahm den Schwung in die neue Spielzeit mit und startete mit zwei 1:0-Siegen in die Meisterschaft. Am Freitagabend kassierte die TSU das erste Gegentor und musste den ersten Punkteverlust zu Kenntnis nehmen. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg in Wartberg war der amtierende Vizemeister am nächsten "Dreier" dran, nach 90 Minuten wurden mit einem 1:1-Unentschieden aber die Punkte geteilt.

Jung-Kicker bringt Vizemeister in Front

Vor rund 300 Besuchern war den Hausherren deutlich anzumerken, binnen Wochenfrist den zweiten Sieg feiern zu wollen. Die aggressive Seyr-Elf erarbeitete sich im Waldstadion ein Übergewicht, wusste auch spielerisch zu gefallen und startete den einen oder anderen gefährlichen Angriff. Nach 25 Minuten durften sich die Altenberger über den verdienten Führungstreffer freuen. Bei einer Chance der Heimischen köpfte Gierlinger den Ball in den Rückraum, der junge Sebastian Hahn fackelte nicht lange, zog direkt ab und stellte einen Tag vor seinem 17. Geburtstag auf 1:0. Danach plätscherte das Spiel dahin, der Vizemeister kontrollierte jedoch das Geschehen und behauptete den knappen Vorsprung. Nach einem perfekten Saisonstart waren die Hofkirchener ins Hintertreffen geraten und kamen in Halbzeit eins nur zur einen oder anderen Halbchance. Nach 45 Minuten ging es mit 1:0 in die Pause.

TSU-Kapitän gleicht per Elfmeter aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Knienieder hatte die Union zwei Mal die Chance auf die Vorentscheidung, doch mit dem nötigen Ballglück konnte ein TSU-Verteidiger die brenzligen Situationen bereinigen. In Minute 53 fiel der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich. Nach einem weiten Ball zögerte Altenberg-Schlussmann Florian Peyrl und kam nicht aus seinem Kasten, Wolfgang Hartl wollte die Situation klären, vertändelte jedoch den Ball und beging zudem ein Foul. Die Unparteiische zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt - Hofkirchen-Kapitän Fabian Mairhofer ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter. Der Vizemeister ließ sich davon nicht entmutigen, machte fortan ordentlich Dampf und drängte auf den erneuten Führungstreffer. Doch beinahe hätten die Gäste das Spiel gedreht, eine dicke Chance machte Union-Goalie Peyrl aber zunichte. Zehn Minuten vor dem Ende, Elfmeteralarm im Hofkirchener Strafraum, nach einem Schuss und einem vermeintlichen Handspiel blieb die Pfeife der Schiedsrichterin jedoch stumm. Das Match blieb bis zum Schluss spannend, der Siegtreffer wollte hüben wie drüben aber nicht fallen.

Erwin Seyr, Trainer DSG Sportunion Altenberg:

"Nach dem Sieg in Wartberg wollten wir auch diese Spiel gewinnen und haben auch eine anständige Leistung abgeliefert. Wir waren nahe dran, aber leider hat das nötige Quäntchen Glück gefehlt. Dennoch können wir mit dem Unentschieden bzw. einen Punkt gut leben, denn der Saisonstart ist besser verlaufen, als er nach dem personellen Aderlass zu erwarten war".