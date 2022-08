Lupenreiner Hattrick! Zuza schießt Hasanovic-Elf in Gallneukirchen zu 4:0-Derbysieg

Details Samstag, 27. August 2022 10:51

In der dritten Runde der Bezirksliga Nord stand mit der Begegnung zwischen dem SV Gallneukirchen und der Union Katsdorf ein heißes Derby auf dem Programm. Während der SVG am vergangenen Wochenende in Hofkirchen den Kürzeren gezogen hatte, präsentieren sich die Mannen von Trainer Samir Hasanovic nach dem Abschied aus der Landesliga und einer massiven Kaderveränderung in exzellenter Form und stellten dies auch am Freitagabend eindrucksvoll unter Beweis. Nach zwei Auftaktsiegen feierte die Union einen souveränen 4:0-Erfolg und führt verlustpunktfrei die Tabelle an.

Schimböck bringt Gäste auf die Siegerstraße

Rund 550 Zuschauer ließen sich dieses Derby nicht entgehen und bekamen im Britannia Park von Beginn an bärenstarke Gäste zu sehen. Der Landesliga-Absteiger übernahm sofort das Kommando und kam bereits in der Anfangsphase zu dicken Chancen. Während Alexander Taferner und Dusan Zuza an SVG-Schlussmann Lukas Kürnsteiner scheiterten, verfehlte ein Schuss von Tobias Strasser den Gallneukirchener Kasten. Die Union hatte Spiel und Gegner fest im Griff, konnte daraus zunächst aber kein Kapital schlagen. Die Heimelf von Coach Michael Mehlem kämpfte beherzt und hielt dagegen, offensiv war von den Hausherren aber wenig zu sehen. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, zappelte der Ball doch noch in den Maschen. Fabian Schimböck wusste ein feines Zuspiel von Zuza zu nutzen und fixierte den 0:1-Pausenstand.

Zuza mit lupenreinem Hattrick

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterreither bekamen die Besucher zunächst ein anderes Bild zu sehen. Die Hasanovic-Elf stand am Beginn der zweiten Halbzeit tief. Der SVG fand nun besser ins Spiel und hätte sich beinahe über den Ausgleich freuen dürfen, Gästegoalie Dominik Eder konnte nach einem Schuss den Ball aber an die Stange lenken und die Katsdorfer Führung festhalten. Nach einer Stunde die Vorentscheidung, als Strasser zunächst an SVG-Keeper Kürnsteiner scheiterte, der bärenstarke Zuza aber im zweiten Versuch erfolgreich war. Die Hasanovic-Elf hatte die Siegerstraße erreicht, ließ sich davon nicht abbringen und kontrollierte das Geschehen in der restlichen Spielzeit. In den Schlussminuten belohnte sich Zuza für seine exzellente Leistung und durfte sich zu einem lupenreinen Hattrick beglückwünschen lassen. Zunächst stellte der 22-Jährige nach einem Pass des ebenerst eingewechselten Janik Stiftinger auf 0:3. Wenig später wusste der Serbe, der seit letzten Sommer das Union-Trikot trägt, einen individuellen Fehler der Hausherren zu nutzen und besiegelte den 0:4-Endstand.

Samir Hasanovic, Trainer Union Katsdorf:

"Meine Mannschaft hat von der ersten Minute an eine tolle Performance abgeliefert und konnte einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Großes Lob an das gesamte Team, jeder einzelne Spieler hat eine starke Leistung gezeigt. Nach dem schwierigen letzten Jahr und der großen Veränderung des Kaders war dieser sensationelle Saisonstart nicht zu erwarten, umso größer ist die Freude darüber. Die Mannschaft hat Charakter, alle Spieler arbeiten hart und ziehen an einem Strang".