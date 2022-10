3:0! Union Katsdorf zeigt starkem Aufsteiger die Grenzen auf

Details Samstag, 08. Oktober 2022 18:38

Im Top-Spiel der neunten Runde der Bezirksliga Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Katsdorf und dem USV St. Oswald/Freistadt. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Viertplatzierten trafen zwei punktegleiche Liga-Neulinge aufeinander. Die Katsdorfer haben nach dem Abstieg aus der Landesliga einen Stock tiefer ausgezeichnet in die Spur gefunden, aber auch der USV stellte nach dem Meistertitel in der 1. Klasse von Beginn an seine Klasse unter Beweis. Nach vier Siegen in ebenso vielen Auswärtsspielen mussten die Mannen von Erfolgstrainer Georg Pröll am Samstagnachmittag in der Fremde den Platz erstmals als Verlierer verlassen. Die Hasanovic-Elf hingegen setzte sich souverän mit 3:0 durch und lacht nach dem bereits siebenten Saisonsieg weiterhin von der Tabellenspitze.

Kurzweiligem Spitzenspiel fehlen nur die Tore

Rund 200 Besucher bekamen das erwartete Spitzenspiel zu sehen. Die Gäste verzeichneten den besseren Start, war der Pröll-Elf deutlich anzusehen, die tolle Auswärtsserie fortsetzen zu wollen. Bereits in der Anfangsphase, Elfmeteralarm im heimischen Sechzehner, ein Foul eines Union-Verteidigers sah Schiedsrichter Leonhartsberger jedoch außerhalb der Strafraumgrenze und entschied auf Freistoß - der ruhende Ball brachte nichts ein. Nach zehn Minuten stellte sich der Tabellenführer zusehends besser auf das Spiel des Aufsteigers ein, weshalb die Fans fortan ein Duell auf Augenhöhe zu sehen bekamen. Bei einer Dreifach-Chance der Katsdorfer scheiterten Daniel Brandstetter, Fabian Schimböck und Dusan Zuza jeweils am exzellenten Gästegoalie Rene Stütz. In Halbzeit eins ging es munter hin und her, auf Tore warteten die Zuschauer bis zur Pause aber vergeblich.

Brandstetter bringt Hausherren in Front - Strasser trifft doppelt

Auch nach Wiederbeginn entwickelte sich ein offenes Gefecht mit Chancen hüben wie drüben. Nach 55 Minuten stellte der Ligaprimus die Weichen auf Sieg, als Brandstetter sich auf der rechten Seite energisch durchtankte und auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken erarbeiteten sich die Hausherren ein leichtes Übergewicht, wenngleich der USV nichts unversucht ließ, das Blatt zu wenden. Der Aufsteiger kam zu keinen zwingenden Chancen, war jedoch stets gefährlich, der eine oder andere Schuss verfehlte aber das Ziel. Am Beginn der Schlussviertelstunde zogen die Katsdorfer der Pröll-Elf den Stecker. Tobias Strasser traf mit einem satten Flachschuss aus 18 Metern zur Vorentscheidung. Kurz danach schlug das 20-jährige Eigengewächs erneut zu, als Strasser einen geblockten Ball direkt nahm und im Kreuzeck versenkte. Nach diesem Doppelschlag ließen die Gäste die Köpfe hängen, war die Messe gelesen. Die Mannen von Coach Samir Hasanovic ließen im Finish nichts anbrennen und brachten die komfortable 3:0-Führung problemlos ins Ziel.

Paul Aigner, Sportlicher Leiter Union Katsdorf:

"Zwei Top-Teams haben sich über weite Strecken auf Augenhöhe begegnet und den Zuschauern das erwartete Spitzenspiel präsentiert. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg verdient, das Ergebnis ist aber zu hoch ausgefallen. Wir freuen uns über den bereits siebenten Dreier, müssen die Spannung und Konzentration aber hochhalten, zumal in den beiden kommenden Spielen, gegen Lembach und Eferding, die nächsten Kracher am Programm stehen".