Union Julbach setzt Aufwärtstrend in Altenberg fort

Samstag, 08. Oktober 2022

Zum Auftakt des neunten Spieltages der Bezirksliga Nord kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der DSG Sportunion Altenberg und der Union Thaller Fassaden Julbach. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Neuntplatzierten ging es um wichtige Punkte. Der amtierende Vizemeister war bestrebt, aus der Krise zu finden, die auf eigener Anlage seit 29. April sieglose Seyr-Elf konnte ihr Vorhaben aber einmal mehr nicht realisieren. Die Altenberger zogen am Freitagabend mit 2:3 den Kürzeren, mussten das Waldstadion in den letzten sieben Spielen zum sechsten Mal als Verlierer verlassen und sind nach der sechsten Pleite in Serie weiterhin in Besitz der "Roten Laterne". Ganz anders die Situation in Julbach. Die Mannen von Trainer Thomas Boxleitner feierten binnen Wochenfrist den zweiten Sieg, sammelten in den letzten fünf Runden elf Punkte und präsentieren sich aktuell im sicheren Mittelfeld der Tabelle.

Starke Gäste mit verdienter 2:0-Führung

Vor rund 150 Besuchern bestätigten die Gäste von Beginn an ihre aktuell gute Form und durften sich nach nur fünf Minuten über die Führung freuen. Nach einem perfekten Zuspiel von Stefan Barth stellte David Schlägl mit einem trockenen Schuss auf 0:1. Die Boxleitner-Elf bestimmte fortan das Geschehen und hatte Spiel und Gegner fest im Griff. Während dem Vizemeister die hartnäckige Krise deutlich anzusehen war, die Hausherren ideenlos agierten und in der Offensive harmlos waren, starteten die Julbacher immer wieder vielversprechende Angriffe. Die Gäste erarbeiteten sich einige Chancen, Jakob Lauss, Tobias Koblmüller und Schlägl konnten diese aber nicht nutzen. Kurz vor der Pause schlug es im Altenberger Kasten dann aber doch noch einmal ein, als Felix Schauberger einen weiten Ball mit dem Kopf verlängerte, Lauss alleine auf Keeper Tobias Landl zulief und den 0:2-Halbzeitstand besiegelte.

Vizemeister gleicht aus

Nach dem Wiederanpfiff der ausgezeichneten Schiedsrichterin Knienieder bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Gäste waren sich ihrer Sache zu sicher und taten in Halbzeit zwei zunächst nur das Nötigste. Diese Nachlässigkeit wurde in Minute 55 bestraft, als der freistehende Matthäus Gierlinger aus halbrechter Position abzog und die Kugel im langen Eck versenkte. Nach dem Anschlusstreffer bekam der Vizemeister die zweite Luft und durfte Mitte des zweiten Durchgangs auf die Wende hoffen. Julbach-Verteidiger Joachim Auberger beging im Strafraum ein unnötiges Foul - Altenberg-Kapitän Simon Mayr ließ sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte den Elfmeter.

Lauss schnürt Doppelpack

Der Ausgleich war für die in Halbzeit zwei bislang schläfrigen Julbacher der Weckruf. Drei Minuten später tankte sich Schlägl auf der linken Seite energisch durch, der beste Mann am Platz brachte das Leder zur Mitte und Lauss hatte keine Mühe, mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend die Boxleitner-Elf endgültig auf die Siegerstraße zu bringen. Ein zweites Mal ließen sich die Julbacher die Butter nicht vom Brot nehmen, ließen in der restlichen Spielzeit nichts anbrennen und brachten den knappen Vorspung ohne Probleme ins Ziel.

Helmut Barth, Sportlicher Leiter Union Julbach:

"Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui. Aufgrund der starken Performance und der vielen Chancen vor der Pause war der Sieg verdient, wenngleich die drei Punkte nach dem Wechsel am seidenen Faden hingen. Mit diesem Dreier konnten wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen und freuen uns schon auf das bevorstehende Derby gegen Oepping".