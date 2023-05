Pröll-Elf in Lembach mit zweiter Nullnummer binnen sechs Tagen

Details Sonntag, 28. Mai 2023 10:11

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der Union Lembach und dem USV St. Oswald/Freistadt auf dem Programm. Obwohl der Tabellenvierte und der Drittplatzierte die Klingen kreuzten, ging es am Samstagnachmittag sprichwörtlich um die "Goldene Ananas", da für beide Teams der Aufstiegszug längst abgefahren ist. Nach einem 2:1-Heimerfolg im Hinspiel konnte das beste Auswärts-Team der Liga in der Fremde keinen weiteren "Dreier" einfahren und musste sich sechs Tage nach einem torlosen Remis in Arnreit erneut mit einer Nullnummer begnügen. Nach zwei 3:0-Siegen am Stück konnten die Lembacher ihr vorletztes Heimspiel in dieser Saison nicht erfolgreich gestalten, die Mannen von Neo-Trainer Thomas Mühlparzer sind jedoch seit bereits 286 Minuten ohne Gegentor. Aber auch beim USV steht seit geraumer Zeit hinten die Null, musste Schlussmann Rene Stütz vor 270 Minuten zum letzten Mal hinter sich greifen.

Starke Defensivreihen

Rund 150 Besucher bekamen von Beginn an zwei engagierte und disziplinierte Mannschaften zu sehen. Beide Defensivreihen präsentieren sich seit geraumer Zeit in guter Form und bestätigten ihre Stabilität auch in dieser Begegnung. Die Teams standen hinter sicher, weshalb die Zuschauer hüben wie drüben keine klaren Chancen zu sehen bekamen. Kurz vor der Pause hatten die heimischen Fans jedoch den Torschrei auf den Lippen, als Stefan Hinterleitner nach einer Ecke von Edhem Seperovic abzog, Gästegoalie Stütz den Schuss des Torjägers aber an die Stange lenken und im letzten Moment den Ball sichern konnte. Kurz danach ging es torlos in die Kabinen.

Typisches 0:0-Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kraml, der im gesamten Match nur ein einziges Mal die Gelbe Karte zücken musste - Hinterleitner wurde nach einem Foul verwarnt - bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Auch im zweiten Durchgang begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe und stützten sich auch nach der Pause auf eine stabile Defensive. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit erarbeitete sich die Gästeelf von Coach Georg Pröll eine gute Möglichkeit, als nach einem USV-Angriff über die linke Seite Daniel Riegler eine Flanke schlug, der Kopfball von Benjam Krempl fiel jedoch zu schwach aus. Beide Teams waren bemüht, die Entscheidung zu erzwingen, ein Matchball war hüben wie drüben aber keiner zu erkennen. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, den Weg ins Tor wollte das Leder an diesem Nachmittag aber nicht finden, sodass torlos die Punkte geteilt wurden.

Daniel Winklehner, Sektionsleiter USV St. Oswald/Freistadt:

"Beide Mannschaften waren überaus engagiert und haben in den gesamten 90 Minuten nicht viel zugelassen. Somit hat ein typisches 0:0-Spiel mit einem gerechten Unentschieden geendet. Wir konnten den dritten Tabellenplatz behaupten und wollen auch am Ende der Saison am Podest stehen. Aber noch wichtiger ist, dass wir das Ziel vor dem Lokalrivalen aus Freistadt erreichen".

