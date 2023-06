Rassiges Derby-Remis in Hofkirchen/M.

Details Samstag, 03. Juni 2023 16:14

In der Bezirksliga Nord stand am vorletzten Spieltag die Begegnung zwischen der TSU Hofkirchen/M. und der Union Thaller Fassaden Julbach auf dem Programm. Auch wenn für beide Mannschaften die Saison mehr oder weniger gelaufen war, ging es im Duell zwischen dem Tabellenachten und dem Drittplatzierten um einen prestigeträchtigen Derbysieg. Zudem präsentierten sich die Teams in der Rückrunde bislang in guter Form. Die Gästeelf von Coach Thomas Boxleitner weiß seit geraumer Zeit besonders zu gefallen und ging nach sechs Siegen in den letzten sieben Partien mit breiter Brust in die Partie. Nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel musste sich das nach Verlustpunkten beste Team im Frühjahr am Freitagabend mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Die Hofkirchener konnten sechs Tage nach einer Pleite in Königswiesen in der Tabelle wieder anschreiben und sind nach dem dritten Remis in der Rückrunde am Sprung in die obere Hälfte.

Witti bringt starke Hausherren in Front

Rund 300 Besucher bekamen von Beginn an ein rassiges Derby zu sehen, in dem die Gäste die erste (Halb-)Chance vorfanden. Mit zunehmender Spieldauer nahmen die Mannen von Trainer Peter Wiesinger das Heft in die Hand und kreierten auch gute Möglichkeiten, Oliver Witti und Tamas Sarközi konnten diese aber nicht nutzen. Nach 20 Minuten brandete am Sportplatz Jubel auf. Alexander Höglinger führte einen Corner aus, die Boxleitner-Elf brachte den Ball nicht entscheidend aus der Gefahrenzone, ehe Witti ein Missverständnis zwischen Gästegoalie Daniel Buchmaier und einem Verteidiger zu nutzen wusste, das 29-jährige Hofkirchener Eigengewächs auf 1:0 stellte. Nach dem Führungstreffer blieben die Heimischen am Drücker und hätten ein Tor nachlegen können, der freistehende Witti fand jedoch in Keeper Buchmaier seinen Meister, sodass es bis zur Pause bei der knappen Führung der TSU blieb.

Boxleitner-Elf gleicht dank Eigentor aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Drachta, der im gesamten Match keinen einzigen Spieler verwarnen musste, ging es sofort zur Sache. In Durchgang zwei waren keine fünf Minuten gespielt, als die Julbacher den Rückstand wettmachten - nach einem Schuss von Tobias Koblmüller lenkte Hofkirchens Christoph Reiter den Ball unglücklich ins eigene Tor. Nach dem Ausgleich erarbeiteten sich die Gäste ein Übergewicht und verzeichneten in Halbzeit zwei mehr Spielanteile. Die Zuschauer bekamen aber weiterhin ein umkämpftes und offenes Match zu sehen mit der einen oder anderen Chance auf beiden Seiten. Die Boxleitner-Elf war im zweiten Abschnitt entschlossener und zwingender und hätte das Spiel drehen können, TSU-Schlussmann Klaus Aichbauer machte zwei Top-Chancen der Gäste mit tollen Paraden aber zunichte. In Minute 85 kam der Kapitän der Gäste zum Matchball, aber auch der freistehende Florian Stadlbauer scheiterte am 28-jährigen Hofkirchener Keeper. Wenig später war Schluss, wurden im Derby mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt.

Martin Pirkelbauer, Sportlicher Leiter TSU Hofkirchen/M.:

"Es war ein kurzweiliges Derby, bekamen die Zuschauer 90 flotte und rassige zu sehen. Aufgrund der verschiedenen Halbzeiten war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Unsere Mannschaft absolviert eine ordentliche Rückrunde und möchte die Saison, im Auswärtsspiel gegen Vorderweißenbach, positiv beenden".

