Wirtl-Gutenbrunner-Dreierpack! Bestes Auswärts-Team lässt es in Oepping krachen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 10:21

In der Bezirksliga Nord kreuzten am vorletzten Spieltag die Union Steinprofis Oepping und der SV Freistädter Bier die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenneunten und dem Fünftplatzierten nahm sich vor allem die Gästeelf von Trainer Christian Weilguny, der nach Saisonende das Zepter Neo-Coach Stefan Hinterkörner überreicht, künftig jedoch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt, viel vor und wollte für das blamable 1:5-Heim-Debakel im Hinspiel Revanche nehmen. Kapitän Simon Sonnberger und Co. konnten dieses Vorhaben am Samstagabend mit einem 5:2-Erfolg eindrucksvoll realisieren und avancierten mit dem achten Sieg in der Fremde zum besten Auswärts-Team der Liga. Die Oeppinger hingegen, die zum Klassenerhalt theoretisch noch einen Punkt benötigen, sind seit geraumer Zeit im Sinkflug und mussten die vierte Niederlage in Serie einstecken.

Weilguny-Elf mit komfortabler 3:0-Führung

Acht Tage nach einem souveränen 4:0-Erfolg gegen Altenberg präsentierten sich die Freistädter auch im Sportpark in exzellenter Verfassung und sorgten vor rund 150 Besuchern früh für klare Verhältnisse. Die Weilguny-Elf trat von Beginn an entschlossen und dominant auf und stellte bereits nach einer Viertelstunde die Weichen auf Sieg, als Michael Wirtl-Gutenbrunner an der Strafraumgrenze abzog und mit einem strammen Schuss ins rechte Eck auf 0:1 stellte. Zehn Minuten später musste Union-Schlussmann Alexander Hannerer erneut hinter sich greifen - nach einer Ecke schlug Mathias Graser einen Stanglpass, den Patrick Werner verwertete. Kurz vor der Pause war die Messe gelesen, als Florian Hennerbichler per Abstauber den 0:3-Halbzeitstand besiegelte.

Wirtl-Gutenbrunner schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff des jungen Schiedsrichter Wallner, der die Partie unaufgeregt und umsichtig leitete, war die Heimelf von Coach Rene Beham um Ergebniskorrektur bemüht. Die Hausherren starteten gut in den zweiten Durchgang, doch in Minute 55 waren die Oeppinger endgültig geschlagen, als Wirtl-Gutenbrunner mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend auf 0:4 stellte. Der 20-jährige Offensivspieler avancierte am Beginn der Schlussviertelstunde zum "Man of the Match". Wirtl-Gutenbrunner wurde ideal freigespielt, tauchte alleine vor dem Oeppinger Gehäuse auf, versenkte die Kugel und schnürte einen Dreierpack. Damit hatte die Weilguny-Elf ihr Pulver aber verschossen.

Oeppinger Doppelschlag

Kurz danach durften sich die heimischen Fans über zwei Treffer ihrer Mannschaft freuen. Zunächst wusste Goalgetter Kevin Rachinger eine Unachtsamkeit in der Freistädter Hintermannschaft zu seinem 21. Saisontreffer zu nutzen. 180 Sekunden später nickte Lukas Schaubmayr einen Corner ein. Beinahe hätten die Gäste das halbe Dutzend voll gemacht, nach einem Querpass von Wirtl-Gutenbrunner war Patrick Werner zur Stelle, beim Schuss des 29-jährigen Angreifers gab ein Verteidiger dem Ball aber im letzten Moment eine entscheidende Richtungsänderung. So blieb es beim 2:5, sprang der SV Freistadt nach dem zweiten "Dreier" binnen Wochenfrist in der Tabelle auf den dritten Platz.

Manfred Stöglehner, Sektionsleiter SV Freistadt:

"Unsere Mannschaft hat eine tolle Leistung abgeliefert und einen souveränen Sieg gefeiert. Auch wenn wir die Aufstiegschance in den vergangenen Wochen vergeben haben, wollen wir die Saison mit einem Derbysieg gegen Wartberg beenden und uns mit einer Erfolgsserie in die Sommerpause verabschieden".

