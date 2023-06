Paukenschlag in Katsdorf! Meister-Trainer Hasanovic erklärt Rücktritt

Details Sonntag, 11. Juni 2023 09:52

Acht Tage nach einem 3:0-Sieg gegen Königswiesen, mit dem die Union Katsdorf sich zum Meister der Bezirksliga Nord gekrönt hatte, bekamen es die Mannen von Trainer Samir Hasanovic im Auswärtsspiel gegen die Union Thaller Fassaden Julbach mit dem stärksten Frühjahrs-Team der Liga zu tun. Nach einem souveränen 4:1-Heimerfolg im Hinspiel zog der frischgebackene Meister nach 90 rassigen und spannenden Minuten mit 2:3 den Kürzeren. Für die Union war es nicht nur das vorerst letzte Match in der Bezirksliga, am Samstagnachmittag fand auch die Ära von Meistercoach Hasanovic ein jähes Ende, denn schon vor dem Spiel im Meran Stadion hatte der 57-jährige UEFA-A-Lizenz-Trainer die Mannschaft von seinem Rücktritt in Kenntnis gesetzt.

Meister geht zwei Mal in Führung - bestes Frühjahrs-Team dreht Spiel

Nachdem die Heimelf von Trainer Thomas Boxleitner vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Leonhartsberger für den frischgebackenen Meister Spalier gestanden war, bekamen rund 250 Besucher ein packendes Match zu sehen. In einem offenen Schlagabtausch ging der Landesliga-Rückkehrer durch Daniel Schimböck, der nach einem kurz abgespielten Corner mit dem Kopf zur Stelle war, und Daniel Brandstetter, der 31-jährige wusste eine Unachtsamkeit in der Julbacher Hintermannschaft zu nutzen, zwei Mal in Führung. Doch das beste Frühjahrs-Team der Liga machte den Rückstand jeweils wett. Zunächst war Manuel Brandstätter nach einem Querpass von Jakob Lauss erfolgreich. Nach einer halben Stunde stellte Tobias Koblmüller mit einem Lupfer über Gästegoalie Dominik Eder auf 2:2. Drei Minuten später drehte die Boxleitner-Elf sogar das Spiel, als Fabian Pils einen schnell vorgetragenen Angriff über wenige Stationen perfekt zum 3:2-Pausenstand abschloss.

Trotz Chancen hüben wie drüben, keine Tore in Halbzeit zwei

Auch nach Wiederbeginn begegneten sich die Mannschaften mit offenem Visier. Kurz nach der Pause hatten die heimischen Fans den Torschrei erneut auf den Lippen, als Pils den Ball an Keeper Eder vorbeigeschoben, ein Verteidiger den Ball aber gerade noch von der Linie gekratzt hatte. Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Janik Stiftinger hatte in Minute 55 den Ausgleich am Fuß, nach einem Stanglpass knallte das 20-jährige Katsdorfer Eigengewächs die Kugel aus kurzer Distanz jedoch über den Kasten. In einem auch im zweiten Durchgang munteren Match ging es in der Folge hin und her. In Minute 73 hätten die Hausherren den Deckel draufmachen können, der ebenerst eingewechselte Joachim Auberger traf aber nur das Aluminium. Das kurzweilige Spiel blieb bis zum Schluss spannend, den Weg ins Tor wollte das Spielgerät aber nicht mehr finden, sodass es beim 3:2 blieb und die Union Julbach den Meister mit einer Niederlage aus der Bezirksliga verabschiedete.

Samir Hasanovic, (Ex-)Trainer, Union Katsdorf:

Zum Spiel:

"Es war ein packendes Match, in dem jeder Ausgang möglich war. Auch wenn wir zwei Mal in Führung gegangen sind, haben die starken Julbacher eindrucksvoll bewiesen, warum sie die Frühjahrs-Tabelle anführen. Nachdem das Spiel gekippt war, konnten wir die eine oder andere Ausgleichschance nicht nutzen, in Summe hatte der bärenstarke Gegner aber die klareren Chancen, war um das eine Tor besser und hat darum einen verdienten Sieg gefeiert".

Zum Rücktritt:

"Nach dem Abstieg im letzten Jahr war es nicht einfach, doch wir haben die Kräfte gebündelt, gemeinsam ein Ziel verfolgt und eine sensationelle Hinrunde absolviert. Auch wenn es im Frühjahr nicht immer rund gelaufen ist, konnte wir am vergangenen Wochenende im Titelkampf den Sack zu und den sofortigen Wiederaufstieg perfekt machen. Obwohl wir unser Vorhaben realisieren konnten, war in den vergangenen Wochen die Stimmung im Verein nicht optimal, haben nicht alle an einem Strang gezogen. Ich persönlich habe die nötige Unterstützung der Funktionäre vermisst, weshalb ich nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen habe, meine Tätigkeit in Katsdorf zu beenden und habe die Mannschaft vor dem Spiel in Julbach darüber in Kenntnis gesetzt. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber nicht jedem Trainer ist es vergönnt, seine Tätigkeit bei einem Verein mit einem Meistertitel abschließen zu können."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei