Nichts für schwache Nerven! Union Altenberg wird in Abstiegs-Thriller "Rote Laterne" los und erreicht Relegation

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:46

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der Union M-TEC Arnreit und der DSG Sportunion Altenberg auf dem Programm. Während die Hausherren den Klassenerhalt bereits in trockene Tücher bringen konnten, hoffte der letztjährige Vizemeister auf einen gnädig gestimmten Fußballgott. Die Mannen von Neo-Trainer Mario Jaksch, der im Winter das Zepter übernommen hatte, gingen als Schlusslicht in die Entscheidung. Die Altenberger benötigten zum Saisonausklang unbedingt einen Sieg und waren zudem auf fremde Schützenhilfe angewiesen. Obwohl Kapitän Simon Mayr und Co. ihre Pflicht mit einem 3:0-Erfolg erfüllten und mit dem dritten "Dreier" in den letzten vier Partien die Chance wahrten, mussten die Altenberger um den Ligaverbleib bis zur letzten Sekunde bangen. Nachdem auf den Sportplätzen in Königswiesen und Vorderweißenbach der Schlusspfiff ertönt war und die Spiele der Konkurrenten jeweils mit einem 3:3-Unentschieden endeten, war das "Wunder" von Altenberg Gewissheit. Die Jaksch-Elf kletterte im allerletzten Moment in der Tabelle vom letzten auf den zwölften Platz nach oben und erhält in der Relegation eine zweite Chance auf den Klassenerhalt.

Torlose 45 Minuten

Obwohl für die Heimischen die Saison gelaufen war, startete die Ecker-Elf ambitioniert ins Match und verzeichnete vor rund 300 Besuchern den besseren Start. Die Hausherren legten den Vorwärtsgang ein, starteten vielversprechende Angriffe und hatten in Minute zehn die Führung vor Augen - nach einem Stanglpass konnte der bärenstarke Gästegoalie Florian Peyrl einen Schuss aus kurzer Distanz aber mit einem tollen Reflex parieren. Mit zunehmender Spieldauer bekam der letztjährige Vizemeister das Geschehen unter Kontrolle, agierte mit zwei "Sechser" und stützte sich auf eine kompakte Defensive. Bis zur Pause warteten die Zuschauer in der M-TEC Arena vergeblich auf Tore, sah es für die Altenberger nach 45 Minuten (noch) nicht nach dem möglichen Klassenerhalt aus.

Doppelschlag ebnet Gästen Weg Richtung Sieg und Relegation

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Greinecker intensivierten die Gäste ihre Offensivbemühungen. Die Jaksch-Elf war in Halbzeit zweit wesentlich aktiver und aggressiver und stellte nach 65 Minuten mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Zunächst war Florian Kitzmüller mit einem sehenswerten Drop-Kick aus rund 20 Metern erfolgreich. 60 Sekunden später legte Matthäus Gierlinger quer und Kapitän Mayr stellte auf 0:2. Die Altenberger hatten den benötigten "Dreier" vor Augen, mussten darum aber noch einmal zittern. Doch bei einem Freistoß der Hausherren fischte Keeper Peyrl die Kugel aus dem Kreuzeck und hielt die komfortable Führung fest. In Minute 89 stach dann ein Altenberger Joker. 60 Sekunden nach seiner Einwechslung sah Philipp Penn, der vor geraumer Zeit noch der Ersatz-Torwart war, dass Arnreit-Schlussmann Dominik Neumüller zu weit vor seinem Kasten stand, zog auf Höhe der Mittellinie ab und fixierte mit seinem ersten Ballkontakt den 3:0-Sieg der Gäste. Trotz des sechsten Rückrundensieges mussten die Gäste um den Klassenerhalt minutenlang zittern, die beiden Unentschieden der Konkurrenten ebneten der Jaksch-Elf jedoch den Weg Richtung Relegation.

Mario Jaksch, Trainer DSG Sportunion Altenberg:

"Am Anfang haben uns die Arnreiter große Probleme bereitet, wir hatten aber den längeren Atem und konnten in der zweiten Halbzeit den angestrebten Sieg einfahren. Nach dem Schlusspfiff haben wir einen Kreis gebildet und den Ligaportal-Live-Ticker verfolgt. Erst als in Königswiesen und Vorderweißenbach die Punkteteilungen amtlich waren sowie die Lochener aus der Gruppe West ihr Spiel verloren hatten, haben wir gewusst, dass wir im allerletzten Moment die Relegation erreicht haben, dementsprechend groß war die Freude darüber. Natürlich hatten wir am Samstag das nötige Quäntchen Glück, zudem muss der Fußballgott in diesen Tagen ein Altenberger sein, aber meine Mannschaft hat sich im Frühjahr als geschlossene Einheit präsentiert, stets an sich geglaubt und mit den Siegen in den vergangenen Wochen die Chance gewahrt. Dennoch haben wir noch nichts erreicht, denn in der Relegation - egal auf welchen Gegner wir treffen werden - erwartet uns gegen eine formstarke Mannschaft eine ungemein schwierige Aufgabe. Aber auch wir sind aktuell gut drauf und wollen die zweite Chance unbedingt nutzen".

