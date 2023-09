Starker SV Haslach zieht Arnreit auswärts den Zahn

Details Montag, 04. September 2023 13:53

In der dritten Runde der Bezirksliga Nord standen sich unter anderem die Union Arnreit und der SV Haslach gegenüber. Beide Teams hatten einen recht starken Saisonauftakt vorzuweisen, die Arnreiter hielten vor der Begegnung bei vier Punkten aus den ersten beiden Runden, der Aufsteiger aus Haslach holte immerhin drei Zähler. Am Sonntag sollten schließlich, so viel sei vorweggenommen, die Gäste die Oberhand behalten und letztlich, nachdem man bereits zur Pause geführt hatte, mit 2:1 gewinnen.

Haslach von Beginn an gut in der Partie

Die Zuschauer auf der gut besuchten Sportanlage zu Arnreit bekamen von Beginn an ein intensives Duell in der Bezirksliga zu sehen, in welchem sich kein Team versteckte. Die Gäste aus Haslach waren von Beginn an präsent und versuchten es auch immer wieder mit der einen oder anderen spielerischen Lösung. Nach einer halben Stunde wurde man für die engagierte Spielführung zum ersten Mal an diesem Fußballnachmittag belohnt. Julian Friedl setzte sich auf der Außenbahn durch, nahm Maß und traf zum zwischenzeitlichen 0:1.

Die Haslacher verstanden es in diesem Spiel generell, die Seiten gut auszunutzen und die Flanken der Arnreiter immer wieder zu öffnen. Auf diese Weise sollte auch der zweite Treffer des Tages fallen. Nach 36 Minuten tankte sich Niklas Hackl über rechts durch, brachte sich selbst in Abschlussposition, drückte ab und traf zum 0:2.

Arnreit mit gefährlichen hohen Bällen

Arnreit versuchte umgekehrt immer wieder, mit hohen Bällen die starke Offensive in Szene zu setzen, was von den Gästen bislang stets gut verteidigt werden konnte. Kurz nach Wiederbeginn, wir schreiben erst die 47. Minute, war es schließlich eine Standardsituation, die für den Anschlusstreffer der Hausherren sorgte. Nach einem weiten Einwurf, der von einem Arnreiter Kicker noch verlängert wurde, drückte Jakob Simader den Ball auf Höhe der zweiten Stange über die Linie.

Arnreit drückte nun wie wild auf den Ausgleich, man erspielte sich in dieser Phase eine Überlegenheit, die man jedoch nicht in einen weiteren Treffer ummünzen konnte. Haslach stellte in der Folge auf 4-3-2-1 um, was dem eigenen Spiel wieder die nötige Kompaktheit verlieh. Umgekehrt vergab man nun selbst die eine oder andere kleinere Chance auf das 1:3. Am Ende brachte man den Vorsprung aber auch ohne weiteren Treffer über die Zeit.

Andreas Jobst, Trainer SV Haslach:

„Wir waren in der ersten Halbzeit von der ersten Minute an sehr präsent und haben gewusst, dass Arnreit viel mit hohen Bällen arbeitet, wir hatten sie in der ersten Halbzeit, vor allem was die spielerische Seite betrifft, gut im Griff, haben viel über die Außenbahnen gemacht. Sie sind mit ihren hohen Bällen nicht richtig ins Spiel gekommen, wir haben das unterbunden. In der Viertelstunde nach der Halbzeit hatte Arnreit eine Drangperiode, da haben wir ein wenig gebraucht, bis wir uns wieder gefangen haben, wir haben dann aber umgestellt und sind wieder kompakter geworden. Wir haben es, über die 90 Minuten gesehen, glaube ich schon verdient gewonnen. Arnreit ist eine gestandene Bezirksliga-Truppe, wir haben eine gute Performance abgeliefert.“

