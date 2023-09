UFC Eferding siegt in hochspannendem Derby gegen Haibach

Details Montag, 18. September 2023 09:29

In der fünften Runde der Bezirksliga Nord kam es unter anderem zur mit Spannung erwarteten Begegnung zwischen dem UFC Eferding und dem UFC Haibach. Vor dem Derby gestaltete sich die tabellarische Konstellation denkbar unterschiedlich. Während die Hausherren aus der Bezirkshauptstadt die Tabellenführung innehielten, stand Haibach mit vier Punkten aus vier Spielen auf Rang elf. Die Eferdinger sollten – so viel kann an der Stelle vorweggenommen werden – ihrer Favoritenrolle jedenfalls gerecht werden und einen Heimsieg einfahren.

Bei Eferding riss der Faden

Das Derby zwischen Eferding und Haibach begann so, wie es viele erwartet hatten. Die Hausherren erarbeiteten sich Stück für Stück ein Übergewicht, übernahmen ein Mehr an Spielanteilen. Trotz allem musste zunächst konstatiert werden, dass konkrete, wirklich aussichtsreiche Torchancen Mangelware blieben. Etwas unerwartet kamen dann die Haibacher zur Mutter aller Torchancen, als der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum zurecht auf den Punkt zeigte, die Gäste scheiterten aber bei der Ausführung an Tormann Philipp Bolda. Gegen Mitte der ersten Halbzeit wendete sich zwischenzeitig das gesamte Lagebild. Haibach kam immer besser in die Begegnung rein, bei den Eferdingern schien der Motor aus unerklärlichen Gründen zu stocken. Die Gäste waren nun griffiger und erreichten einen mehr als offenen Schlagabtausch, der jedoch in der entscheidenden Situation kurz vor der Pause jäh unterbrochen wurde. Nach einem Eckball von Alexander Meister in der 33. Minute reagierte Roman Eckmayr an der ersten Stange am schnellsten und bugsierte das Leder über die Linie, Eferding damit im Derby erstmals auf der Siegerstraße.

Entscheidung kurz vor Schluss

Davor blieben die Chancen Mangelware, gefährlich wurde es nur, als einmal Silvio Hemmelmayr verpasste. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel recht offen, Haibach wollte unbedingt den Ausgleich, was Eferding wiederum Räume eröffnete. Dennoch blieben beide Teams im letzten Drittel einiges schuldig, aussichtsreiche Angriffe beziehungsweise Konter wurden letztlich unzureichend zu Ende gespielt. Die Entscheidung glückte den Eferdingern erst in der dritten Minute der Nachspielzeit – sechs Minuten nachdem man aufgrund von Gelb-Rot gegen Patrick Mair in Unterzahl geraten war. Raphael Kapsamer bediente Silvio Hemmelmayr mit einem Stanglpass – 2:0.

Christoph Hiesl, Trainer UFC Eferding:

„Wir haben eigentlich ganz gut in die Partie reingefunden, uns eine spielerische Überlegenheit erarbeitet, sind aber zu wenigen Torchancen gekommen. Wir hatten dann 15 Minuten lang eine Phase, wo wir komplett den Faden verloren haben, unsere taktischen Vorgaben nicht umgesetzt haben. Die erste Halbzeit ist dann so dahingeplätschert, ehe wir dann nach einer Standardsituation den Lucky Punch gesetzt haben. In der zweiten Halbzeit hat bei beiden Teams im letzten Drittel die Konsequenz gefehlt.“

