"Lucky Punch" in Minute 93! TSU Hofkirchen/M. beendet Haslacher Siegesserie

Am fünften Spieltag der Bezirksliga Nord stand die Begegnung zwischen der TSU Hofkirchen/M. und dem SV Haslach auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenzweiten war ein interessantes Match zu erwarten, zumal beide Mannschaften nach jeweils einer Auftakt-Niederlage (gegen Eferding bzw. in Julbach) ungeschlagen geblieben waren. Am Samstagnachmittag lieferten sich die beiden formstarken Teams ein erwartet enges Gefecht, das schließlich in Minute 93 entschieden wurde. Die Heimelf von Coach Peter Wiesinger setzte sich mit 1:0 hauchdünn durch, sammelte in den letzten vier Partien acht Punkte und ist auf einem guten Weg. Für den bärenstarken Aufsteiger war am TSU-Sportplatz Schluss mit lustig, standen die Haslacher nach drei Siegen in Serie dieses Mal mit leeren Händen da.

Torlose 45 Minuten

Rund 300 Besucher bekamen zunächst zwei vorsichtig agierende Mannschaften zu sehen. Die Teams begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe, waren in Halbzeit eins jedoch über weite Strecken mit einem vorsichtigem Abtasten beschäftigt. Demzufolge bekamen die Zuschauer hüben wie drüben keine nennenswerten Chancen zu sehen. Nach rund 25 Minuten tauchte die Gästeelf von Neo-Trainer Andreas Jobst gefährlich vor dem TSU-Gehäuse auf, doch anstatt den Abschluss zu suchen, spielte Lukas Spindelböck uneigennützig auf - die Chance war vertan. Kurz vor der Pause hatten die heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, nach einem Kopfball von Tobias Wakolbinger verhinderte jedoch die Latte die Hofkirchener Führung.

Hofkirchener Schlussoffensive - Entscheidung in Minute 93

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Erlinger versuchte die Wiesinger-Elf, Druck auszuüben, die Heimischen bissen sich jedoch an der kompakten Haslacher Defensive die Zähne aus. Der Aufsteiger stand hinten gut, ließ nicht viel zu und hatte nach rund 70 Minuten die Führung vor Augen, nach einem Stanglpass setzte Leotrim Sylaj den Ball jedoch über den Kasten. In der Schlussviertelstunde nahm die TSU das Heft in die Hand und suchte in einem engen Match die Entscheidung. Die Hofkirchener spielten zielstrebig nach vorne und kreierten auch einige gute Chancen. Während nach einem Schuss von Oliver Witti das Leder am langen Eck vorbeistrich, entschärfte Gästegoalie Florian Starlinger einen Kopfball des eingewechselten Robert Riederer mit einer sensationellen Parade. Da nach einem Distanzschuss von David Boros das Spielgerät ans Aluminium klatschte, sah es bereits nach einer Nullnummer aus. In Minute 93 gelang jedoch dem zweiten Ungarn im TSU-Trikot der "Lucky Punch". Nach einem Corner von rechts brachten die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Tamas Sarközi stand goldrichtig, der 29-Jährige fand die Lücke und setzte die Kugel überlegt zum 1:0-Endstand ins lange Eck.

Martin Pirkelbauer, Sportlicher Leiter TSU Hofkirchen/M.:

"Auch wenn ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen wäre, zumal der Aufsteiger über eine ungemein starke Mannschaft verfügt, war der Sieg aufgrund der starken Leistung in der Schlussviertelstunde nicht unverdient. Aktuell läuft es ausgezeichnet, haben bereits acht Punkte am Konto und sind zudem seit vier Runden ungeschlagen".

