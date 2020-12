Bezirksliga Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:22

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Nedim Buric (Ennser Sportklub)

Endergebnis:



1. Nedim Buric (Ennser Sportklub / 2596 Stimmen)

2. Marco Öhlinger (Union Schiedlberg / 2049 Stimmen)

3. Niklas Schott (SV Garsten / 1650 Stimmen)

4. Stefan Reifenauer (Union Schiedlberg / 1306 Stimmen)

5. Fabian Brunner (Union Mitterkirchen / 1156 Stimmen)

6. Stefan Graf (Union Mitterkirchen / 1057 Stimmen)

7. Daniel Brunner (Union Schiedlberg / 881 Stimmen)

8. Patrick Kirchberger (Union Ried/Rmk. / 763 Stimmen)

9. Gregor König (SC Kronstorf / 644 Stimmen)

10. Christoph Hones (Union Ansfelden / 629 Stimmen)