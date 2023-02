SC Kronstorf: Neuer Trainer, neue Hoffnung

Nach einer Hinrunde mit vielen Höhen und Tiefen soll der neue Trainer Udo Maurer frischen Wind in die Mannschaft des SC Kronstorf bringen. Der ehemalige Torwart glänzt vor allem mit seiner Erfahrung: Seit 2013 war er beinahe durchgehend Trainer von verschiedenen Vereinen im Unterhaus. Seinen wohl nennenswertesten Erfolg erlangte er mit der Union Mitterkirchen in der Saison 2018/19, als er das Team zum Meistertitel der 1.Klasse Nord-Ost führte. Sektionsleiter Benjamin Mairhofer blickt mit Hoffnung auf die Rückrunde der Bezirksliga Ost : „Das obere Tabellendrittel ist für uns absolut möglich!“

Turbulente Hinrunde

Nach einem durchwachsenen Abschluss der Frühjahrssaison 2022, in welcher man die letzten drei Spiele verlor, startete der SC Kronstorf zunächst beeindruckend mit einem 3:0-Auftaktsieg gegen St. Valentin in den Herbst. Nach der ersten Hälfte der Hinrunde lag man mit insgesamt vier Siegen und stolzen 13 Zählern auf Rang drei in der Tabelle, nur zwei Punkte hinter dem Führenden, Union Naarn, sowie der Union Bad Hall. An diese Erfolge konnte man im weiteren Verlauf der Hinrunde jedoch nicht anknüpfen: Sechs Niederlagen in Folge zerstörten nicht nur den Traum vom Aufstieg, sondern brachten das Team sogar gefährlich nahe an den Tabellenkeller. Zum Abschluss der Hinrunde gelang dem SC Kronstorf der langersehnte Befreiungsschlag: Mit 2:0 gewann man im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den aktuell Tabellendritten, Bad Hall, und konnte sich somit vorerst vor dem Abstiegskampf retten. Das Ergebnis war nicht nur aus punktetechnischer Sicht ein Meilenstein: „Für die Motivation der Spieler war dieses Ergebnis sehr wichtig. Das Team konnte endlich zeigen, wie gut es wirklich ist. Ich bin überzeugt, dass wir in der Rückrunde daran anknüpfen können“ so Mairhofer.

„Vertrauen der Mannschaft, so wie sie ist“

Zwei Neuzugänge hat der SC Kronstorf zu verzeichnen: Nachwuchstalent Phillip Schibani kommt von St. Pantaleon-Erla fürs Mittelfeld und als Ersatztorhüter konnte man Albert Luzha von ASKÖ Dionysen/Traun verpflichten. Dabei sollte es aber auch bleiben, sagt der Sektionsleiter: “Grundsätzlich sind keine Transfers mehr geplant, wir vertrauen der Mannschaft, so wie sie jetzt ist.“

Trainingslager im Burgenland

Einschätzungen über sein neues Team will der Trainer, der das Amt erst vor wenigen Wochen offiziell übernommen hat, noch nicht machen: „In 2 Wochen fahren wir auf Trainingslager ins Burgenland, danach kann ich Genaueres über meine Mannschaft sagen.“ Für das Trainingslager steht neben Trainingseinheiten auch das Teambuilding im Vordergrund. Warum Burgenland als Reiseziel für das Trainingslager ausgewählt wurde, erklärt der Trainer folgendermaßen: „Ursprünglich wollten wir nach Kroatien, aber einige Spieler hatten so kurzfristig keine Zeit. Deshalb haben wir uns für ein kürzeres, dafür intensiveres Trainingslager im Burgenland entschieden. Da werden auch fast alle Spieler dabei sein, was mich sehr positiv stimmt.“