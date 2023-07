SC Hörsching nach bärenstarker Meistersaison bereit für neues Kapitel – Sportchef Arnold Holzleithner im Interview!

Details Montag, 10. Juli 2023 21:32

Die letzten Jahre glichen beim SC Hörsching einer emotionalen Achterbahnfahrt: Nachdem man 2018/19 knapp in der Relegation am Aufstieg vorbeigeschrammt war, konnte man nun nach zwei völlig konträren Abbruchsaisonen – in der ersten stand man mutterseelenallein am letzten Tabellenplatz, in der zweiten lachte man von der Tabellenspitze – und einer starken Spielzeit 21/22 endlich den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga realisieren. Diesen Erfolg tütete man zudem auf eine eindrucksvolle Art und Weise ein, mit einem Torverhältnis von 68:13 hatte man im vergangenen Jahr nicht nur die torgefährlichste Offensive, sondern auch die mit Abstand sicherste Defensive der 1. Klasse Mitte. Ligaportal sprach mit Arnold Holzleithner, dem Sportlichen Leiter des BLO-Aufsteigers, über die Erfolgssaison, die Transfers und die neue Liga.

Ligaportal: Die letzten Jahre bei euch glichen einer Achterbahnfahrt. War es da schwierig die Motivation hochzuhalten bzw. welche Herausforderungen gab es auf dem Weg in die Bezirksliga?

Holzleithner: „Als wir letzter waren, gab es einen Funktionärsumbruch nach dem Erreichen der Relegation im Vorjahr. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen in der Transferzeit, worauf einige Spieler den Verein verlassen haben. Danach sind einige Funktionäre, unter anderem ich, wieder zurückgekehrt und konnten einige Spieler zurückholen. Die letzten drei Jahre haben wir dann um den Meistertitel gespielt, heuer haben wir es dann Gott sei Dank geschafft.“

Ligaportal: Was hat Ihrer Meinung nach den Unterschied gemacht in der letzten Saison? Was hat konkret gut funktioniert?

Holzleithner: „Wir haben nur 13 Tore in der abgelaufenen Saison kassiert, die Abwehr war da definitiv unser Prunkstück. Die Offensive hat auch sehr gut funktioniert, obwohl wir ohne richtigen Stürmer in die Saison gestartet waren. Mit Manuel Ortner haben wir auch einen sehr guten Tormann verpflichtet. So wenig Gegentore in einem ganzen Jahr zu kassieren ist definitiv einzigartig im oberösterreichischen Unterhaus, sofern ich das richtig gesehen habe. Auch das Trainergespann, bestehend aus Dominik Feigl und Helmut Mayr, hat sehr gut funktioniert.“

Ligaportal: Ist es euch gelungen, die Meistermannschaft beisammen zu halten? Gibt es Zugänge zu verkünden?

Holzleithner: „Wir haben mit Stevo Rozic einen Abgang, der ist aber auch erst im Winter gekommen und wir den Verein jetzt wieder verlassen. Wir haben nur einen richtigen Neuzugang, das ist Daniel Böhm von der Union Edelweiss. Lukas Oppolzer war schon bei uns, hat jetzt ein Jahr pausiert wegen Verletzungen, der fängt wieder an. Wir haben schon sechs bis sieben weitere Spieler geholt, die sind aber lediglich Ergänzungsspieler bzw. für die 1b gedacht."

Ligaportal: Wie seht ihr die neue Liga? Was ist euer Ziel?

Holzleithner: „Da ich auch schon 25 Jahre dabei bin, kenne ich die Liga sehr gut. Im ersten Jahr ist unser Ziel ein einstelliger Tabellenplatz, wenn es sehr gut läuft könnten wir auch weiter vorne landen. Ich glaube aber, dass es eine richtig ausgeglichene Liga sein wird. Wenn wir einen richtig schlechten Start erwischen, könnte es daher auch nach hinten losgehen – ich glaube aber nicht, dass wir etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden.“

Ligaportal: Wie sieht euer Fahrplan für die Vorbereitung aus?



Holzleithner: „Wir haben heute gestartet und haben jede Woche ein Vorbereitungsspiel. Am 23.07 spielen wir im Cup gegen Traun. Es ist nichts Großartiges geplant, auch kein Trainingslager.“

