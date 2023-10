Doppelpack: Halilovic sichert Union Leonding den Sieg nach Durststrecke

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 23:14

Nichts zu holen gab es für Doppl-Hart bei der Union Leonding. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1 und beendete so eine etwas längere Durststrecke. Zuletzt konnte die Fejes-Truppe in Runde drei gewinnen, als man die SPV Kematen-Piberbach/Rohr mit 4:0 abknallte. Den Weg in einer hitzigen Partie ebnete Eldin Halilovic mit einem Doppelpack un Durchgang eins.

Halilovic schnürt Doppelpack

Zu Beginn der Partie hatte noch der im Vorfeld als Underdog deklarierte Gast noch etwas mehr vom Spiel, machte man es einer ebenso zuletzt formlosen Union Leonding ungemein schwer, zumindest bis zum Führungstreffer. Doppl-Hart spielte, Leonding konterte und so stand es in Minute 19 1:0 für die Hausherren – Eldin Halilovic zeichnete sich dafür nach einem dieser Umschaltmomente verantwortlich. Kurz vor dem Pausentee klingelte es dann erneut: Wieder ging es der Abwehr der Gäste nach einem Ballverlust zu schnell und einmal mehr fungierte Halilovic als Vollstrecker (39.). 2:0 hieß so der Pausenstand.

Doppl schwächt sich nach Anschlusstreffer selbst

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild: Eine ohnehin schon engagiert-auftretende Gästemannschaft legte nochmal einen Zahn zu und verbuchte etwas mehr Spielanteile, während die Hausherren vorwiegend darauf bedacht waren, keinen Gegentreffer zu kassieren und jenen Vorsprung zu verwalten. Dies sollte nicht ganz gelingen – Milos Crnomarkovic ließ seitens der Doppler nochmal Hoffnungen aufkommen, als er nach einem Freistoß zur Stelle war und auf 1:2 verkürzte (67.). Es folgte eine hitzige Schlussphase, ganze sieben gelbe Karten und zwei Ampelkarten umfassend, – beide davon gingen an die grün-weißen, erst flog Jovica Gnjatic (Foul) mit gelb-rot, dann Marko Batinic (Kritik) – der über weite Strecken fällige Ausgleich der Lang-Elf fiel aber nicht mehr.

Die Union Carlovers Leonding tritt am kommenden Samstag beim SC St. Valentin an, die ASKÖ Doppl-Hart 74 empfängt am selben Tag den SC Hörsching.

Stimme zum Spiel

Miklos Fejes (Trainer Union Leonding):

„Das war ein sehr gutes Spiel. Es waren etwa 500 Zuschauer anwesend und es herrschte eine tolle Stimmung, einfach ein super Derby."

Die Besten: Anu Khonsoongnoen, Emin Gazibara (beide ZDM), Damir Bajric (IV), Eldin Halilovic (RF)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – ASKÖ Doppl-Hart 74, 3:1 (2:0)

95 Fabijan Grubesa 3:1

67 Milos Crnomarkovic 2:1

39 Eldin Halilovic 2:0

19 Eldin Halilovic 1:0

