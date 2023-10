Umkämpftes Derby zwischen SV Garsten und SK Amateure Steyr findet keinen Sieger

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 10:55

Die gestrige Begegnung zwischen dem SV Garsten und dem SK Amateure Steyr war nicht nur ein prestigeträchtiges Lokalduell, sondern auch ein absolutes Topspiel in der Bezirksliga Ost. Die Garstner knüpften in dieser Saison fast nahtlos an die starke letzte Spielzeit an, steht die Truppe von Neo-Coach Alexander Ibser noch ungeschlagen auf Platz drei, nur einen Punkt hinter Tabellenführer SC St. Valentin. Die Amateure waren ebenso ganz gut gestartet, hatten aber mit einigen Ausfällen zu kämpfen und rangieren so nur im Tabellenmittelfeld. Gegen den Rivalen spulte man aber eine richtig starke Leistung ab, kam dennoch nicht über ein Unentschieden heraus.

Früher Aselwimmer-Treffer schockt Gäste

Sonderlich lange mussten knapp 250 anwesende Zuschauer nicht auf den ersten Treffer warten. Bereits in der sechsten Spielminute war Patrick Aselwimmer nach einem Steilpass von Alexander Straßer nicht mehr einzuholen und versenkte die Kugel eiskalt zum vielumjubelten 1:0 im Gehäuse. Mit dem Gegentreffer weckte man aber eine von nun an deutlich spielfreudigere, elanvolle Bytyci-Truppe, die in der Folgephase umgehend das Kommando übernahm und die Defensive der Garstner ordentlich forderte. In Durchgang eins konnte die Abwehr um Kapitän Paul Weber dem Druck noch standhalten und brachte immer wieder in höchster Not noch einen Fuß zwischen Gegenspieler und Spielgerät, sodass man Abschlüsse des Sportklubs weitestgehend verhindern konnte.

Güngör erlöst drückende Amateure

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich das Spielgeschehen relativ ähnlich wie zuvor – wenige Torchancen, viele Zweikämpfe und Gäste, die unter Zugzwang standen, so die Angriffe auch immer konkreter wurden. Die Amateure erspielten sich eine Vielzahl an Halbchancen und guten Gelegenheiten, mussten aber relativ lange auf den Ausgleich warten, der erst in Minute 78 fallen sollte: Bashkim Biticaj setzte Mehmetemin Güngör in Szene, der mit dem ersten Kontakt Garsten-Keeper Yannick Stern stehenließ und ins leere Tor einschob. Auch in den Schlussminuten kam von Seiten der Gäste etwas mehr, in Führung sollte man aber nicht gehen. So teilten die beiden Teams am Ende die Punkte.

Am kommenden Samstag trifft der SV Garsten auf die Union Mitterkirchen, die SK Amateure Steyr spielen am selben Tag gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Rexhe Bytyci (Trainer SK Amateure Steyr):

„Ich bin sehr zufrieden. Das war meiner Meinung nach die stärkste Leistung seitdem ich hier Trainer bin, auch wenn wir letztes Jahr gegen Garsten gewinnen konnten. Wir haben nie aufgegeben und immer weiter Druck gemacht. Wenn alles gut läuft und man einen Lauf hat, macht man da drei, vier Tore. Für die Moral ist das ein gewonnener Punkt, es fehlt nicht mehr viel. Wenn wir das in die kommenden Wochen mitnehmen können, bin ich überzeugt, dass wir unsere Punkte machen werden."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: SV Garsten – SK Amateure Steyr, 1:1 (1:0)

78 Mehmetemin Güngör 1:1

6 Patrick Aselwimmer 1:0

