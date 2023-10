Union Neuhofen seit fünf Spielen ohne Sieg – Kronstorfer Erfolgslauf geht weiter

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 11:19

So schnell boxt man sich aus einer Krise. Nach Spieltag vier stand der SC Kronstorf mit Null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und die Sorgen waren groß, wiederum vier weitere Partien später hat man nach Runde acht zwölf Zähler auf dem Konto und rangiert im oberen Tabellendrittel. Das letzte Opfer des Kronstorfer Erfolgslaufes hieß Union Neuhofen – der Aufsteiger konnte sich noch nicht ganz so gut in der neuen sportlichen Umgebung akklimatisieren und konnte bisher nur fünf Punkte einfahren.

Elfmeter bringt Hausherren in Front

Die Union Neuhofen wird derzeit einfach vom Pech verfolgt: In die Auswärtspartie beim SC startete man erneut richtig gut ins Spiel und fand gleich in den ersten Minuten gute Chancen vor. Man hätte durchaus früh in Führung gehen können, ließ jene Gelegenheiten aber ungenützt und fing sich obendrein in Minute 21 sogar einen Gegentreffer. Stefan Immler verwertete vom Kreidepunkt nach einem Foul im Neuhofner Strafraum. Auch infolgedessen kam die Pröller-Elf nicht wirklich besser in die Partie, hatte aber Glück, dass die Gäste aus ihrer Überlegenheit nicht sonderlich viel machen konnten.

Hajdari sieht rot – Neuhofen gelingt Ausgleich auch in Überzahl nicht

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik. Die Kronstorfer verteidigten ungemein kompakt, während Neuhofen sehr spielstark auftrat, die Kugel gut in den eigenen Reihen laufen ließ und immer wieder über die Flügel in die Box eindzudringen versuchte. In Minute 70 flog dann Kronstorfs Muhamet Hajdari wegen einer Tätlichkeit vom Platz – die Hausherren in der Schlussphase nur zu zehnt. Bereits in den paar Minuten zuvor hatten die Gastgeber das Kommando etwas übernommen, überraschenderweise war man folglich auch in Unterzahl dem 2:0 etwas näher, als die Neuhofner dem Ausgleich. In den letzten Minuten warfen die Gäste dann nochmal alles nach vorne, fanden aber kein Rezept gegen einen taktisch-diszipliniert verteidigenden Defensivverbund der Heimischen.

Weiter geht es für Kronstorf am kommenden Samstag daheim gegen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr. Für die Union Neuhofen steht am gleichen Tag ein Duell mit der Union Carlovers Leonding an.

Stimme zum Spiel

Andreas Pröller (Trainer SC Kronstorf):

„Wir haben schlecht gespielt, konnten aber trotzdem gewinnen."

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – Union Neuhofen an der Krems, 1:0 (1:0)

21 Stefan Immler 1:0

