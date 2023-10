Haslinger und Graf treffen: Union Mitterkirchen triumphiert in Kematen

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 11:20

Mit 0:2 verlor die SPV Kematen-Piberbach/Rohr am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Union Mitterkirchen. Es war die Möglichkeit für die Kematner, nach zuletzt drei guten Spielen den nächsten Schritt aus der Krise zu machen, woraus aber nichts wurde. Mitterkirchen konnte hingegen zum zweiten Mal in dieser Saison in der Ferne voll punkten.

Früher Haslinger-Treffer schockt SPV

Kematen-Pib./Rohr geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Paul Haslinger das schnelle 1:0 für Mitterkirchen erzielte. Sonderlich viel tat sich im ersten Durchgang nicht – bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann etwas, bis die Zuseher den nächsten Treffer sahen: Stefan Graf erhöhte für die Union Mitterkirchen auf 2:0 (70.). Am Ende punktete Mitterkirchen dreifach bei Kematen/Rohr.

Zahlen und Fakten

20 Gegentreffer musste die SPV Kematen-Piberbach/Rohr im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Für das Heimteam gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage fiel Kematen-Pib./Rohr in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Ein Sieg, drei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Kematen/Rohr bei.

Die drei Punkte brachten für die Union Mitterkirchen keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Kematen-Pib./Rohr ist der SC Kronstorf (Samstag, 16:00 Uhr). Mitterkirchen misst sich am selben Tag mit dem SV Garsten (17:00 Uhr).

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – Union Mitterkirchen, 0:2 (0:1)

70 Stefan Graf 0:2

7 Paul Haslinger 0:1

