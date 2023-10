Formtief der Union Bad Hall nimmt kein Ende – Ansfelden feiert vierten Saisonsieg

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 19:12

Durch ein 2:0 holte sich die Union Ansfelden drei Punkte bei der Union Bad Hall. Die Kurstädter befinden sich gerade in einem absoluten Formtief, stürzt man nach einem eigentlich guten Saisonstart immer weiter ab und ist tabellarisch nurnoch Mittelmaß. Die Ansfeldner wissen hingegen nach einigen Schwierigkeiten zu Beginn der Spielzeit immer wieder zu punkten.

Bad Hall verdaut frühen Rückschlag nicht gut

Ibrahim Asani brachte die Union Zorn Gestra Bad Hall in der 17. Minute ins Hintertreffen. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Ansfelden durch Laszlo Gelsi auf 2:0 (39.). Wenige Augenblicke später fiel auch fast das 3:0 für die Gäste, Rene Wolflehner klärte aber in letzter Not auf der Linie. In der Pause nahmen sich die Hieblinger-Schützlinge einiges vor und drückten auf den Anschlusstreffer, der aber nicht gelingen sollte. Den Grundstein für den Sieg über die Union Bad Hall legte die Union HAKAKÜCHE Ansfelden bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Zahlen und Fakten

Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Bad Hall momentan auf dem Konto. Nachdem in den letzten fünf Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte der Gastgeber im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang zehn.

Die Union Ansfelden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte Ansfelden bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief die Union HAKAKÜCHE Ansfelden konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Mit diesem Sieg zog die Union Ansfelden an der Union Zorn Gestra Bad Hall vorbei auf Platz neun. Die Union Bad Hall fiel auf die zehnte Tabellenposition.

Bad Hall stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der ASKÖ Doppl-Hart 74 vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Ansfelden die SK Amateure Steyr.

Bezirksliga Ost: Union Zorn Gestra Bad Hall – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 0:2 (0:2)

39 Laszló Gelsi 0:2

17 Ibrahim Asani 0:1

