Dank spätem Freistoßtreffer: SC St. Valentin bezwingt BW Linz Amateure

Details Samstag, 06. April 2024 17:05

Am gestrigen Freitagabend gastierten die FC Blau-Weiß Linz Amateure beim SC St. Valentin. Die Linzer starteten mit einer recht guten Bilanz ins Frühjahr – in den ersten drei Spielen feierte man zwei Siege und musste sich einmal mit einem torlosen Remis gegen die formstarken Ansfeldner zufrieden geben. Das Gastspiel in Niederösterreich konnte man nicht ganz so erfolgreich gestalten, verlor man knapp mit 2:1.

St. Valentin geht überraschend in Führung

In der Anfangsphase zeichnete sich bereits folgendes Bild ab: Die Gäste aus der Landeshauptstadt verbuchten mehr Spielanteile, präsentierten sich als erwartet-spielstarke Mannschaft, während die Hausherren nach zwei Niederlagen en suite vorwiegend darauf bedacht waren, wieder Stabilität in der Defensive zu erlangen. Der Matchplan von Coach Jörg Renner ging auch voll auf: Man überließ dem Gegner über weite Strecken zwar die Kugel, schnappte im richtigen Moment aber immer verlässlich zu. Zudem hatte man auch das Spielglück auf seiner Seite und ging nach einem Corner sogar in Führung – Lukas Ullmann köpfte in Minute 37 zum vielumjubelten 1:0 ein. In den Schlussminuten der ersten Hälfte gab es dann noch eine Chance auf beiden Seiten, die Gäste missten um Haaresbreite den Ausgleich, nur wenige Augenblicke später scheiterte St. Valentins Lukas Öllinger an einem stark-parierenden Michael Haider.

Hausherren haben sofortige Antwort auf Ausgleich parat

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste dann unter Zugzwang – man spielte einmal mehr gut, machte aus der spielerischen Überlegenheit aber zu wenig. In Minute 58 war man dann dem Ausgleich so nah, St. Valentin-Keeper Christoph Wagner-Binder entschärfte einen starken Freistoß aber mit einem tollen Reflex. Zum Anbruch der Schlussphase sollte es dann doch mit dem ersten blau-weißen Treffer klappen: Nach einem kurz abgespielten Eckball gelangte die Kugel an den Strafraumrand zu Tarik Secic, der unbedrängt zum 1:1 einschießen konnte (75.). Sonderlich lange blieb es bei diesem Stand jedoch nicht, die Niederösterreicher hatten die perfekte Antwort parat. Nur zwei Minuten später knallte Furkan Yigit einen Freistoß in die Maschen und brachte die Hausherren wieder in Front. In den Schlussminuten tat sich dann trotz Schlussoffensive der Linzer wenig, sodass es am Ende bei diesem Stand blieb.

Am kommenden Sonntag tritt der SC St. Valentin bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden an, während die BW Linz Amateure einen Tag zuvor die Union Carlovers Leonding empfangen.

Stimme zum Spiel

Jörg Renner (Trainer SC St. Valentin):

„Wir konnten gegen einen sehr starken Gegner ergebnistechnisch wieder in die Spur finden. Die BW-Linz Amateure sind sehr gut ausgebildet, waren läuferisch gut und spielen guten Fußball. Mit viel Kampf konnten wir diesmal ein positives Ergebnis erzielen. Wir haben uns gestern darauf fokussiert, wieder als Team aufzutreten und das ist uns gelungen."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: SC St. Valentin – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 2:1 (1:0)

77 Furkan Yigit 2:1

75 Tarik Secic 1:1

37 Lukas Ullmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.