FC BW-Linz Amateure bleiben nach klarem Erfolg auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze

Sonntag, 14. April 2024 12:46

Die BW Linz Amateure kamen gegen die Union Leonding zu einem klaren 3:0-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Blau-Weiß Linz Amateure heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Kvesa sorgt für Dosenöffner

Für das erste Tor des Spiels sorgte Mario Kvesa in Minute 38 – nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten sich die Linzer stark durch die Reihen der Gäste kombinieren. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach der Pause erhöhte man dann relativ rasch: Elias Altmüller stellte für die BW Linz Amateure auf 2:0 (58.). Bei den Leondingern ging vorne nur wenig zusammen, spät sorgten die Hausherren dann für die Vorentscheidung. Tarik Alijagic baute den Vorsprung der FC Blau-Weiß Linz Amateure in der 87. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte den BW Linz Amateure am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die U. Leonding.

Zahlen und Fakten

Die FC Blau-Weiß Linz Amateure klettern nach diesem Spiel auf den dritten Tabellenplatz. Prunkstück der BW Linz Amateure ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 17 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur dreimal gaben sich die FC Blau-Weiß Linz Amateure bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die BW Linz Amateure, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die FC Blau-Weiß Linz Amateure gerät die Union Carlovers Leonding immer weiter in die Bredouille. In der Verteidigung der Union Leonding stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat die U. Leonding momentan auf dem Konto. Für die Union Carlovers Leonding sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Die BW Linz Amateure treten am kommenden Samstag beim SC Hörsching an, die Union Leonding empfängt am selben Tag die Union HAKAKÜCHE Ansfelden.

Bezirksliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – Union Carlovers Leonding, 3:0 (1:0)

87 Tarik Alijagic 3:0

58 Elias Altmüller 2:0

38 Mario Kvesa 1:0

Details

