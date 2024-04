Richtungsweisendes Match ohne Gewinner: Ansfelden und St. Valentin teilen die Punkte

Details Montag, 15. April 2024 20:27

Im Rahmen der 18. Runde der Bezirksliga Ost gastierte der SC St. Valentin am gestrigen Sonntag bei der Union Ansfelden. Die beiden Teams rangieren unmittelbar aneinander im Tabellenmittelfeld, hätte ein Sieg durchaus richtungsweisend sein können, wenn nicht am Ende doch die Punkte geteilt worden wären. Durch die Punkteteilung hängen beide Mannschaften weiterhin an gewohnter Stelle fest.

Yigit bringt Gäste rasch in Front

Alles war angerichtet für ein gutes Fußballspiel zwischen zwei Teams die im Frühjahr ganz gut drauf sind – der an diesem Tag veranstaltete Bauernmarkt am Sportplatz lockte auch den einen oder anderen Zuseher auf die Tribüne, sodass die Akteure vor einer traumhaften Kulisse aufliefen. Diese sah, wie der Hausherr in Minute vier gleich ein Gastgeschenk an die Niederösterreicher verteilte: Nach einem fatalen Fehler im Spielaufbau konnte Furkan Yigit zur frühen Führung vollstrecken. Generell präsentierten sich die Gastgeber in der ersten halben Stunde etwas abwesend, St. Valentin hatte in dieser Phase des Spiels die Kontrolle über das Spielgeschehen über, machte aus der Überelegenheit aber nur wenig. Zum ungünstigsten Zeitpunkt wurde man dann nachdem auch die Ansfeldner besser in die Partie fanden auf bittere Art und Weise bestraft: Nach einer Flanke landete ein abgefälschter Kopfball vom aufgerückten Innenverteidiger Laszlo Gelsi im Gästetor (44.).

Ansfelden erlangt Kontrolle

Nach dem Seitenwechsel sahen die knapp 300 anwesenden Zuseher auch weiterhin eine Partie auf Augenhöhe, wobei die Gastgeber leichte spielerische Vorteile hatten. Man wusste zwar über weite Strecken mit gefälligem Ballbesitzfußball zu begeistern, hatte im vorderen Drittel aber immer wieder Probleme. So haderte man immer wieder beim letzten Pass, oder fand kein Rezept gegen eine diszipliniert auftretende Hintermannschaft des SC. Die Renner-Elf versuchte hingegen sein Glück vorwiegend über Kontersituationen, war aber auch da zu harmlos, um anschreiben zu können. So blieb es letztlich beim selben Stand und die beiden Kontrahenten teilten die Punkte.

Die Union HAKAKÜCHE Ansfelden tritt am Samstag, den 20.04.2024, um 16:30 Uhr, bei der Union Carlovers Leonding an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt St. Valentin die ASKÖ Doppl-Hart 74.

Stimme zum Spiel

Mario Farthofer (Sportlicher Leiter Union Ansfelden):

„Das war ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Beide sind daher mit dem Punkt denke ich nicht zufrieden, am Ende des Tages war es aber ein verdientes X in einem relativ guten, aber chancenarmen Spiel. St. Valentin hat auf jeden Fall Qualität."

Die Besten:

Union Ansfelden: Laszlo Gelsi (IV)

SC St. Valentin: Christoph Wagner-Binder (TW)

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – SC St. Valentin, 1:1 (1:1)

44 László Gelsi 1:1

4 Furkan Yigit 0:1

