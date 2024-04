Souveräner Derbysieg: Union Leonding knallt ASKÖ Doppl-Hart ab

Details Sonntag, 28. April 2024 23:23

Die ASKÖ Doppl-Hart 74 blieb gegen die Union Carlovers Leonding chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union Carlovers Leonding heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für die Union Leonding geendet.

Leonding dreht nach Ausgleich auf

Edis Salkic brachte die ASKÖ Doppl-Hart in der 37. Minute ins Hintertreffen. Sonderlich viel tat sich sonst nicht in diesem Derby. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Gastmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Patrik Andelic war kurz nach dem Seitenwechsel dann zur Stelle und markierte das 1:1 von Doppl-Hart (51.). Adis Hrbatovic brachte wiederum wenige Augenblicke später den Ball zum 2:1 zugunsten der Union Carlovers Leonding über die Linie (54.). Salkic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Den Vorsprung der Union Leonding ließ Hrbatovic in der 81. Minute weiter anwachsen. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Kristijan Ascic in der 91. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte der U. Leonding am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74.

Zahlen und Fakten

Wann findet die ASKÖ Doppl-Hart die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die Union Carlovers Leonding setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Insbesondere an vorderster Front kommt die Heimmannschaft nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto von Doppl-Hart gehen. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten der ASKÖ Doppl-Hart 74 alles andere als positiv. Nur einmal ging die ASKÖ Doppl-Hart in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Im Tableau hatte der Sieg der Union Leonding keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. Sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat die U. Leonding momentan auf dem Konto. Die Union Carlovers Leonding beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Doppl-Hart tritt am Freitag, den 03.05.2024, um 20:00 Uhr, beim SC Hörsching an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt die Union Leonding den SC St. Valentin.

Bezirksliga Ost: ASKÖ Doppl-Hart 74 – Union Carlovers Leonding, 1:5 (0:1)

91 Kristijan Ascic 1:5

81 Adis Hrbatovic 1:4

61 Edis Salkic 1:3

54 Adis Hrbatovic 1:2

51 Patrik Andelic 1:1

37 Edis Salkic 0:1

