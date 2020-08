Union Ansfelden gelingt Auftaktsieg gegen Aschach/Steyr

Details Montag, 17. August 2020 10:58

Runde eins der Bezirksliga Ost brachte am Sonntag die Begegnung zwischen der Union Ansfelden und dem FC Aschach/Steyr. Die Heimischen aus Ansfelden haben in der Pause personell einige Veränderungen vorgenommen, zudem steht mit Andreas Leiter ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Folglich weiß man im Vorfeld, trotz recht ansehnlicher Vorbereitung, nicht genau, wo man steht. Ähnliches gilt für die Gäste aus Aschach, die nach dem erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte nunemhr vor dem schweren zweiten Jahr nach dem Aufstieg stehen. Mit Attila Cziraki und Kapitän Zeilinger musste man zwar wichtige Stützen gehen lassen, die durch Schorkopf und Göksin jedoch recht ordentlich ersetzt wurden. Am Ende setzten sich aber die Heimischen knapp durch, gewinnt Ansfelden mit 2:1.

Knappe Pausenführung für Ansfelden

Schiedsrichter der Partie war Martin Fragner vor rund 200 Zusehern in der Humer-Arena in Ansfelden. Eben jenen wurde an diesem Nachmittag kein fußballerischer Leckerbissen geboten, taten sich beide Teams vor allem zu Beginn irrsinnig schwer, um ins Spiel zu finden. So dauerte es auch einige Zeit bis erstmals Offensiv Akzente gesetzt werden konnten, jedoch vorerst ohne Torerfolg. Diese sollten zumindest bis Minute 35 auf sich warten lassen, denn da ging dann die Heim-Elf mit der ersten guten Gelegenheit im Spiel schon in Führung. Alexander Mittermeir stand nach einem Schnittball mit dem Torhüter plötzlich vor dem leeren Tor und stellte auf 1:0. Die Antwort der Gäste erfolgte jedoch nur wenig später, war es Aschachs Kapitän Matthias Balint, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze für den prompten Ausgleich sorgte. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff konnte die Union dann aber doch noch über die Pausenführung jubeln, war es mit Yunus Ural ein Neuzugang, der auf engstem Raum zwei Gegenspieler umkurvte und auf 2:1 stellte. Damit sollte es dann auch in die Halbzeit gehen.

Ansfelden holt knappen Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel kam Aschach immer besser in Fahrt und konnte bereits früh offensiv erste Akzente setzen. Wenige Minuten nach Wiederbeginn hatten die Gäste dann auch schon den Torschrei auf den Lippen, nach einem Eckball verhinderte aber die Stange den möglichen Ausgleich. Die Union Ansfelden hatte infolge noch mehrmals Glück, war danach erneut das Aluminium Spielverderber für den FC, der sich den Ausgleich zu diesem Zeitpunkt verdient gehabt hätte.

In der Schlussphase eröffneten sich dann allerdings immer wieder Konter für Ansfelden, die in der Schlussphase gleich mehrmals die vorzeitige Entscheidung verpassten. Am Ende brachte die Leitner-Elf den knappen Vorsprung über die Zeit und feiert einen knappen ersten Saisonsieg.

Andreas Leitner, Trainer Union Ansfelden:

„Die Generalprobe in der Vorbereitung lief zuletzt gut ab, erwies sich der Start in die Meisterschaft dann aber doch schwierig und war es grundsätzlich kein gutes Spiel. Was zählt sind aber die drei Punkte zum Auftakt, worüber wir uns sehr freuen. Aschach hat im zweiten Durchgang dann viel probiert, im Finish hätten wir aber die Partie durchaus auch entscheiden können.“

Die Besten:

Union Ansfelden: Yunus Ural (ST), Adam Sharabi (IV)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?