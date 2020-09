SK Amateure Steyr fügt Ansfelden erste Saisonpleite zu

Details Montag, 21. September 2020 14:40

Zum Abschluss der sechsten Runde in der Bezirksliga Ost empfing am Sonntag die Union Humer Ansfelden den SK Amateure Steyr. Die Heimischen haben in der angelaufenen Saison überrascht, sind zudem als einziges Team neben Spitzenreiter Oedt noch unbesiegt. Die Steyrer hingegen haben die ersten vier Spiele allesamt verloren, erst am vergangenen Spieltag gab es gegen Asten den ersten Dreier. Hinzu kam nun ein weiterer, überraschen die Steyrer in Ansfelden und gewinnen knapp mit 1:0.

Überragender Kovacic hält die Null

Schiedsrichter der Partie war Raphael Wagner vor etwa 320 Zusehern in der Sportarena Humer Ansfelden. Die Heimischen sollten auch besser aus der Kabine kommen, wirkte die Leitner-Elf zu Beginn engagierter und vor allem ruhiger im Aufbau. Amateure Steyr tat sich lange sehr schwer, konnten die überragenden Einzelakteure Rama und Güngör zunächst kaum eingesetzt werden. Zudem leistete sich die Steyrer Hintermannschaft immer wieder kapitale Abwehrfehler, vereitelte der starke Steyrer Schlussmann Daniel Kovacic gleich mehrmals mit herausragenden Paraden eine schon überfällige Ansfeldner-Führung. Auf Seiten der Gäste passierte offensiv relativ wenig, einzige gefährliche Aktion blieb ein Stanglpass von Güngör, der jedoch keinen Abnehmer fand.

Traumtor bringt Amateure in Front

Amateure Steyr wechselte zur Pause gleich doppelt und veränderte das Spielsystem, sollten die beiden neuen Bytyci und Cetin dem Steyrer Offensivspiel durchaus gut tun. Folglich konnten die Gäste die Partie nun offener gestalten und hatten wenig später durch Rama nach herrlichem Lochpass von Aselwimmer eine erste große Möglichkeit zur Führung. Die auffälligen Rama, Gungör und Aselwimmer waren danach hauptverantwortlich, dass Steyr offensiv gefährlicher vor das gegnerische Tor kam, ein erster Torerfolg sollte jedoch zunächst noch ausbleiben. Wenig später hatte dann aber doch auch Ansfelden wieder eine gute Gelegenheit, Steyr-Goalie Kovacic rettete seine Mannschaft bei einem Kopfball aus kürzester Distanz aber erneut in allerhöchster Not. In Minute 72 gingen dann aber doch die Gäste in Führung, traf Serhat Sari aus knapp 20 Metern herrlich ins Kreuzeck und ließ seine Mannschaft jubeln. Die Schlussphase wurde anschließend hitzig geführt, musste Cetin innerhalb weniger Minuten mit Gelb-Rot vom Platz und Steyr die Partie zu zehnt fertig spielen. Die Union Ansfelden versuchte noch zumindest den Ausgleich herbeizuführen, kam aber kaum mehr zu nennenswerten Chancen und musste immer wieder auch Konterangriffe zulassen. Am Ende blieb es dann aber beim knappen 1:0-Auswärtssieg für Amateure Steyr, die damit in der Tabelle weiter nach oben klettern.

Andreas Leitner, Trainer Union Ansfelden:

„Leider war der Torhüter der Steyrer heute überragend, hat jener mit unglaublichen Paraden seine Mannschaft im Spiel gehalten. Wir waren über weite Strecken meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, hatten auch die besseren Chancen, aber leider keine Tore erzielt. Vor dem Gegentor ist es unglücklich gegen uns gelaufen, der Schuss war dann natürlich traumhaft. Nächste Woche in Garsten wollen wir gegen einen starken Gegner wieder gewinnen und uns in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.“

Die Besten:

Union Ansfelden: Adam Sharabi (IV)

Amateure Steyr: Daniel Kovacic (TW), Alexander Aselwimmer (OM), Mehmet Güngör (ST)

