Tore am Fließband - Souveräner Dreier für Oedt 1b gegen Mitterkirchen

Details Sonntag, 15. August 2021 14:07

Die Union Mitterkirchen konnte der ASKÖ Oedt 1b zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel deutlich mit 2:5. Neben zwei Trinkpausen gab es für die 100 Zuseher auf dem Sportplatz Hörsching auch einen Elfmeter als Spektakel dazu.

Da der Platz in Oedt wegen Sanierungsarbeiten noch nicht bespielbar war, musste dieses Match auf der Sportanlage in Hörsching ausgetragen werden. Nach der ersten Viertelstunde merkte der Zuseher vor allem viele Chancen und mehr Spielanteile für das Team von Oedt 1b. In der 11. Spielminute zum Beispiel verfehlte Toni Mandir nur knapp das Tor von Mitterkirchen. In Minute 21 gab es zum ersten Mal eine bei dieser Hitze absolut notwendige Trinkpause. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte dann schließlich die ASKÖ Oedt 1b noch das 1:0 (42.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Rumen Kerekov das 2:0 nach (44.). Mit der Führung für die ASKÖ Oedt 1b ging es in die Kabine.



Zweite Trinkpause in der Hitzeschlacht



Gleich nach Spielbeginn in Hälfte zwei gab es aufgrund eines Handspiels von Mitterkichen einen Strafstoß (49.), welcher von Dragan Javorovic eiskalt zum 3:0 verwandelt wurde. Das 4:0 für die ASKÖ Oedt 1b stellte Kerekov sicher. In der 52. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 57. Minute erzielte Maximilian Kranzl das 1:4 für Mitterkirchen. In der 67. Minute erlaubte Schiedsrichter Daniel Postlbauer eine zweite Trinkpause, schließlich war dieses Match eine wahre Hitzeschlacht. Für das 5:1 sorgte der Gastgeber in Minute 75, das Tor kam von Manuel Schmidl. Stefan Graf verkürzte für die Union Mitterkirchen später in der 83. Minute auf 2:5. Insgesamt war Mitterkirchen zwar bemüht, doch Oedt war in allen Belangen deutlich überlegen. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee reklamierte die ASKÖ Oedt 1b gegen Mitterkirchen einen ungefährdeten Heimerfolg und damit drei Punkte zum Saisonstart für sich.

Bezirksliga Ost: ASKÖ Oedt 1b – Union Mitterkirchen, 5:2 (2:0)

42 Manuel Schmidl 1:0

44 Rumen Stefanov Kerekov 2:0

49 Dragan Javorovic 3:0

52 Rumen Stefanov Kerekov 4:0

57 Maximilian Kranzl 4:1

75 Manuel Schmidl 5:1

83 Stefan Graf 5:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!