Schiedlberg verspielt Führung in letzter Sekunde!

Details Sonntag, 22. August 2021 00:33

In der zweiten Runde der Bezirksliga Ost empfing die Union Freller Dach Schiedlberg die 1b Mannschaft von OÖ-Ligist ASKÖ Oedt. 120 Zuseher hatten sich in der Schiedlberger Oktoberfest Arena eingefunden und durften Teil eines Fußballspiels der Extraklasse werden. Trotz Unterzahl vor auswärtiger Kulisse gelang es der Mannschaft von Andreas Luksch einen 3:0 Rückstand aufzuholen.

Schiedlberger Sturmduo sorgt früh für vermeintlich klare Verhältnisse

Bereits in der 28. Spielminute stellte Schiedlberg-Neuzugang seine Torjägerqualitäten unter Beweis, indem er Oedt-Schlussmann Oliver Fischer mit einem Flachschuss per Tunnler überwand. Der Doppelschlag folgte bereits in Minute 34, als Sturmpartner Marco Sturmberger aus halb-linker Position das Leder aus der Ferne unhaltbar ins rechte Eck knallte. Kurz vor der Pause (42.) musste Gästetorwart Fischer wieder hinter sich greifen: nach einem Eckball drückt Sturmberger den Ball über die Linie und schnürt somit seinen Doppelpack. Beim Stand von 3:0 für die Gastgeber bittet Schiedsrichterin Lisa Haunschmid zum Pausentee.

Oedt startet Aufholjagd in Unterzahl

Oedt-Coach Andreas Luksch hatte sicher einiges zu besprechen in der Halbzeitpause, seine Ansprache sollte sich schlussendlich lohnen. In Minute 54 räumt Heimgoalie Brandhuber Stefan Podrascanin ungeschickt um, Referee Haunschmid entschied folglich auf Elfmeter. Rumen Stefanov Kerekov lässt sich diese Gelegenheit nicht nehmen, und verwertet eiskalt vom Punkt und leitet somit die Aufholjagd ein. In der 64. Spielminute dann der Rückschlag: Jovica Gnjatic sieht nach einer Unsportlichkeit die Ampelkarte und wird vorzeitig von Haunschmid vom Platz geschickt. Kurz darauf, in Minute 70, hatte der eingewechselte Sebastian Dietachmair die Chance auf das 4:1, er verfehlt jedoch nach einem Stanglpass das Tor nur knapp. Daraufhin war die Luksch-Elf wieder am Drücker, so war es Stefan Podrascanin der im Gegenzug Torwart Brandhuber verlud und in der 71. Spielminute auf 3:2 verkürzte

Turbulente Schlussminuten: Edeljoker Brunnmayr sticht

Schiedlberg hatte in der Schlussphase (78. und 87.) abermals die Chance den Sieg abzusichern, Oedt-Goalie Fischer zeichnete sich aus und hielt die Gäste bis zum Schluss im Spiel. Wir schreiben die 97. Spielminute: nach einem schnell ausgeführten Einwurf verwertet Lukas Brunnmayr einen Querpass und trifft zum Ausgleich. Der Aufschrei von der Heimbank war groß, da der besagte Einwurf nicht mit dem Matchball gespielt wurde, sondern mit einem Ball der ASKÖ Oedt 1b. Schiedsrichterin Haunschmid verwarnte beide Trainer und entschied auf Tor, 3:3 Endstand.

Die Besten:

Union Schiedlberg: Marco Sturmberger (ST), Rene Gressenbauer (ST)

ASKÖ Oedt 1b: Oliver Fischer (TW), Stefan Podrascanin

