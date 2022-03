Kein Sieger im Kellerduell - Asten und Leonding trennen sich 1:1-Unentschieden

Details Montag, 21. März 2022 19:29

Jeweils einen Punkt holten der SK Asten und die Union Leonding an diesem Samstag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte die U. Leonding gegen den SK Kornspitz Asten mit 2:1 die Nase vorn.

Salkic bringt Leonding früh in Führung

Es dauerte in der Partie nicht lange, bis Edis Salkic vor 210 Besuchern zum 1:0 traf (16.). Ansonsten sah man eine ereignisearme, umkämpfte Partie zwischen zwei Mannschaften, bei denen jeder Punkt zählt. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Auch in Durchgang zwei änderte sich nicht viel. Die Union Carlovers Leonding musste lediglich den Treffer von Emrah Yaman zum 1:1 hinnehmen (58.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des SK Asten mit der Union Leonding kein Sieger ermittelt.

Der SK Kornspitz Asten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Angriff des SK Asten herrscht Flaute. Erst 15-mal brachte der SK Kornspitz Asten den Ball im gegnerischen Tor unter. Der SK Asten verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zehn Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SK Kornspitz Asten in dieser Zeit nur einmal gewann.

Die U. Leonding bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Mit erst 17 erzielten Toren haben die Gäste im Angriff Nachholbedarf. Zwei Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat die Union Carlovers Leonding derzeit auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Die Union Leonding kann einfach nicht gewinnen.

Am nächsten Sonntag reist der SK Asten zu den SK Amateure Steyr, zeitgleich empfängt die U. Leonding den SC Kronstorf.

Bezirksliga Ost: SK Kornspitz Asten – Union Carlovers Leonding, 1:1 (0:1)

16 Edis Salkic 0:1

58 Emrah Yaman 1:1