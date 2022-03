Stanculescu beschert Remiskönig Enns das Unentschieden

Details Freitag, 25. März 2022 23:30

Am Freitag kam die Union Ried in der Riedmark beim Ennser Sportklub nicht über ein 1:1 hinaus. Enns erwies sich gegen die Union Ried/Rmk. als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Etwas torreicher war zum Vergleich das letztjährige Hinspiel, welches ebenso mit einem Unentschieden (2:2) endete.

Ried gibt knappe Führung aus der Hand

Patrick Kirchberger traf vor etwa 220 Zuschauern nach 14 Minuten zur Führung für die favorisierte Union Ried/Rdmk. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gab es bis auf einen Lattentreffer der Gäste keine weiteren Highlights, somit hatte die Puchinger-Elf zum Pausentee eine hauchdünne Führung inne. Auch der zweite Durchgang startete unspektakulär. In der 69. Minute brachte schließlich Dumitru Adrian Stanculescu den Ball im Netz der Union Ried in der Riedmark unter und ließ die Heimfans zum ersten Mal jubeln. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Klaus Josef Biebl trennten sich der Ennser Sportklub und die Union Ried/Rmk. remis.

Ein Punkt reichte Enns, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun grundsoliden 21 Punkten stehen die Gastgeber vorerst auf Platz fünf. Der Ennser Sportklub verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Enns, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sicherlich ist das Ergebnis für Ried/Rdmk. nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Offensivabteilung der Union Ried in der Riedmark funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 30-mal zu. Die Union Ried/Rmk. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit sechs Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Ried/Rdmk. zu besiegen.

Während der Ennser Sportklub am kommenden Sonntag die SK Amateure Steyr empfängt, bekommt es die Union Ried in der Riedmark am selben Tag mit der SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr zu tun.

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – Union Ried in der Riedmark, 1:1 (0:1)

69 Dumitru Adrian Stanculescu 1:1

14 Patrick Kirchberger 0:1