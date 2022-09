"Ein Schritt in die richtige Richtung" - Amateure Steyr ringen Union Schiedlberg nieder

Details Sonntag, 25. September 2022 18:42

Zwei Teams, die in der heurigen Spielzeit überraschenderweise noch nicht so richtig in die Gänge kommen, trafen am gestrigen Samstagnachmittag aufeinander: Der SK Amateure Steyr empfing vor heimischer Kulisse die Union Schiedlberg. Die Mannen von Christoph Schimpl konnten auch an eine starke Darbietung samt 4:0-Sieg gegen Enns in den folgenden zwei Spielen nicht anknüpfen und nun wiedermal voll anschreiben: Die Steyrer triumphierten am Ende mit 2:1.

Güngör trifft erneut

Ein Mann, der Unterschiedsspieler schlechthin in den Reihen der Amateure Steyr, rückte auch diesmal zu Beginn der Partie ins Rampenlicht. Zwölf Minuten gespielt, wurde der pfeilschnelle Offensivspieler in Szene gesetzt und zeigte sich eiskalt vor dem Gehäuse - 1:0 für die Hausherren. In dieser Phase war die Schimpl-Elf noch recht gut im Spiel, agierte im Defensivverbund aber immer wieder etwas zu lässig und ließ somit die Oktoberfestkicker auch im Spiel. Die Partie plätscherte fortan etwas vor sich hin, ohne nennenswerte weitere Torchancen ging es in die Kabinen.

Dramatische Szenen in der Schlussphase

Etwa eine Viertelstunde gespielt im zweiten Durchgang, die große Chance für die Gastgeber die Führung auszubauen: Nach Flanke von Bashkim Biticaj scheiterte Mustafa Civaoglu aber kläglich. Mit der Zeit kam der SK wieder recht gut in die Partie und sorgte mit dem wenig später folgenden 2:0 für vermeintlich ruhige Verhältnisse. Es war ein fataler Schnitzer von Schiedlberg-Keeper Manuel Brandhuber, der unfreiwillig Hussein Susic bediente und der jagte die Kugel staubtrocken in die Maschen (77.). In der darauffolgenden Schlussphase überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst hatten die Heimischen die große Gelegenheit den Deckel drauf zu machen, der eingewechselte Onur Yildirim scheiterte aber vom Elfmeterpunkt (85.). Wenige Minuten später ertönte der Pfiff erneut nach einem Foul im Strafraum, diesmal auf der anderen Seite. Routinier Matthias Balint ließ sich nicht zwei Mal bitten und versenkte eiskalt (91.). Dies sorgte nochmal für Spannung, am Spielstand änderte sich jedoch nichts mehr. Nach dem Abpfiff flogen bei einer Auseinandersetzung noch Marco Sturmberger (Schiedlberg, Unsportlichkeit) und Onur Yildirim (Steyr, Beleidigung) vom Feld und werden ihrer Mannschaft somit in der nächsten Woche fehlen.

Am kommenden Samstag treffen die SK Amateure Steyr auf die Union HAKAKÜCHE Ansfelden, Schiedlberg spielt tags darauf gegen den SV Garsten.

Stimme zum Spiel

Christoph Schimpl (Trainer SK Amateure Steyr):

„Es war definitiv eine Steigerung im Gegensatz zu den letzten Wochen. Wir haben intern auch angesprochen, dass das in punkto Kampfgeist in den letzten Spielen zu wenig war. Pauschallob an die Mannschaft, sie haben sich gestern wirklich gut präsentiert. Es war nicht alles optimal, aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung."

Die Besten: Mustafa Civaoglu (RAV), Niklas Schott (IV)

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Union Freller Dach Schiedlberg, 2:1 (1:0)

91 Matthias Balint 2:1

77 Hussein Susic 2:0

12 Mehmetemin Güngör 1:0