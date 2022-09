SV Garsten zeigt Reaktion auf erste Niederlage: Ungefährdeter Auswärtssieg in Leonding

Details Sonntag, 25. September 2022 21:07

Der SV Garsten steht nach Runde sieben nun mit guten 12 Punkten auf Rang vier der Bezirksliga Ost. Das Team von Reinhard Mayr hat sich gut daran gewöhnt, vor auswärtiger Kulisse zu spielen und wartet aufgrund der Bauarbeiten am Sportplatz immer noch auf das erste Heimspiel. Auch die gestrige Auswärtsreise konnte man erfolgreich gestalten, man siegte gegen die Union Leonding mit 2:0.

Garsten wird Führungstreffer aberkannt

Die Gäste starteten relativ gut in die Partie und fokussierten sich vorwiegend auf ihre Stärken. Man war nach der letztwöchigen Niederlage in Bad Hall darauf bedacht, vor allem im Defensivverbund die Stärken auszuspielen und die gewohnten Tugenden auf den Platz zu bringen. Dies funktionierte definitiv, man ging sogar relativ früh in Führung. Paul Weber nickte eine Freistoßflanke in die Maschen, zur Verwunderung der Akteure ertönte aber der Pfiff des Schiedsrichters - Tor aberkannt. Alles in allem war es eine eher unspektakuläre erste Hälfte, ohne Torerfolg ging es in die Kabinen.

Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße - Stern avanciert erneut zum Elfmeterkiller

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Garsten auch in der Offensive etwas besser in die Gänge, bereits nach fünf Minuten hämmerte Kapitän Thomas Bibermair das Spielgerät aus knapp 30 Metern auf die Latte. Die verdiente Führung folgte aber erst in Minute 64, als Marco Krönigsberger nach einer Ecke zum 1:0 einnickte. Nur sechs Minuten später folgte bereits die vermeintliche Vorentscheidung: Nach einer Hereingabe von Bibermair war der aufgerückte Hannes Greinöcker zur Stelle und verwertete per Volley zum zweiten Tagestreffer. In der Schlussphase wurde es nochmal spannnend, weil Leonding vom Elfmeterpunkt die große Chance auf den Anschlusstreffer hatte. Yannick Stern, gegen Naarn bereits einen Strafstoß pariert und zum Matchwinner avanciert, wuchs erneut über sich hinaus und sorgte für eine am Ende doch sorgenfreie Schlussphase.

Am Sonntag muss die Union Leonding beim SC St. Valentin ran, zeitgleich wird der SV Garsten von der Union Freller Dach Schiedlberg in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„Das war ein wichtiger und verdienter Sieg. Die Mannschaft hat eine starke Reaktion auf die letztwöchige Niederlage gezeigt, wir waren von Beginn an gut im Spiel und haben uns einige gute Chancen erspielt."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – SV Garsten, 0:2 (0:0)

70 Hannes Greinöcker 0:2

64 Alexander Alfred Strasser 0:1