Mitterkirchen wieder auf Kurs: Starker Auftritt bei 4:0-Heimsieg gegen Kronstorf

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 21:51

Mit der Union Mitterkirchen und dem SC Kronstorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien Mitterkirchen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Union Mitterkirchen wusste zu überraschen.

Groznica-Doppelpack ebnet den Weg

Anton Groznica glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gastgeber (5./30.). Mit dem 3:0 durch Daniel Kranzer schien die Partie bereits in der 34. Minute mit Mitterkirchen einen sicheren Sieger zu haben. Kronstorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der Union Mitterkirchen. In der 77. Minute legte Stefan Graf per Elfmeter zum 4:0 zugunsten der Gastgeber nach. Am Ende kamen die Hausherren gegen den SC Kronstorf zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Kronstorf deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Kronstorf in diesem Ranking auf.

Mitterkirchen ist jetzt mit 13 Zählern punktgleich mit Kronstorf und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 15:10 auf dem dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Während die Union Mitterkirchen am kommenden Samstag die SK Amateure Steyr empfängt, bekommt es der SC Kronstorf am selben Tag mit der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn zu tun.

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – SC Kronstorf, 4:0 (3:0)

77 Stefan Graf 4:0

34 Daniel Kranzer 3:0

30 Anton Groznica 2:0

5 Anton Groznica 1:0