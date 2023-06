Absoluter Wahnsinn! SC St. Valentin crasht Garstner Meisterfeier und muss trotzdem in die Relegation

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:22

Es ist kaum zu glauben, wie spannend dieser letzte Spieltag der Bezirksliga Ost war. Auf diversen Schauplätzen ging es noch um lebenswichtige Punkte, so auch auf der neuen Anlage des SV Garsten: Der langzeitige Tabellenführer empfing den abstiegsbedrohten SC St. Valentin. Die Niederösterreicher hätten mit einem Sieg den direkten Klassenerhalt fixieren können, rechneten sich aber nur geringe Chancen aus, dem heimstarken Tabellenführer den Meistertitel vor der Nase wegschnappen zu können. Etwas überraschend konnte die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Gschnaidtner dem Ligaprimus dennoch Paroli bieten, war man am Ende nach denkwürdigen 90 Minuten der große Spielverderber und sorgte dafür, dass die DSG Union Naarn am Ende die Meisterschale der Bezirksliga Ost entführt.

Fischelmayr-Traumtor bringt Underdog in Führung

Völlig verschiedene Vorzeichen, dennoch ambitionierte Ziele: Der SC pochte auf die Fixierung des Klassenerhalts, die Garstner auf eine Meisterfeier zur offiziellen Eröffnung der Sportanlage. Ganz so einfach wie gedacht tat sich die Truppe von Reinhard Mayr aber nicht, stemmten sich die Gäste in einer spannenden Anfangsphase mit aller Kraft gegen die geballte Offensivkraft der Hausherren. Nachdem Garstens Alexander Straßer (5.) nur die Stange traf und Kollege Felix Bogner aus einer Abseitsstellung das aberkannte 1:0 erzielte, klingelte es in Minute 21 plötzlich auf der anderen Seite: St. Valentin-Kapitän Raphael Fischelmayr besorgte mit einem traumhaften Weitschuss aus knapp 25 Metern das nicht unverdiente 1:0 für den Underdog. Nach jener intensiven Anfangsphase ging es verhältnismäßig unspektakulär weiter, zur Pause waren die Garstner so in Rückstand und unter Zugzwang.

Kogler dreht Partie – Sandner nützt Garstner Unachtsamkeit

Nach dem Seitenwechsel entfaltete das Duell letztlich sein volles Potenzial, wurden die Zuschauer von den Protagonisten auf eine emotionale Achterbahnfahrt geschickt: Der Start glückte den Gastgebern, die durch Michael Kogler, der nach Flanke von Bogner einköpfte, direkt den Ausgleich erzielten (50.). Und drei Minuten später war Kogler erneut zur Stelle – großer Jubel, Spiel gedreht, Garsten wieder auf Meisterkurs – nicht aber von besonders großer Dauer. Nur zwei Minuten später spritzte Youngstar Gabriel Sandner in einen kurz-geratenen Rückpass der Garstner und netzte dankend zum erneuten Ausgleich ein. Es war wieder alles offen, zwischenzeitlich führte auch Naarn gegen Schiedlberg, die Heimischen waren so unter massivem Druck, der sich auch bemerkbar machte. Als dann in Minute 73 Fischelmayr aus Sicht des SC auf 3:2 stellte, schien man weit entfernt von einer Meisterfeier zu sein, schöpfte in einer kunterbunten Schlussphase nach einem Elfmetertreffer von Bogner (84.) nochmal Hoffnung. Die letzten Minuten hatten nochmal so einiges zu bieten: Erst erzielte St. Valentins Can Öncel das vermeintliche 4:3, wurde aufgrund eines Handspiels aber zurückgepfiffen. In der Nachspielzeit folgten zwei Platzverweise für St. Valentin: Doch sowohl der Platzverweis von Julian Gschnaidtner (gelb-rot, 92.), als auch der von Gabriel Sandner (glatt-rot, 94.) machten am Ende keinen Unterschied: Garsten und St. Valentin müssen nach einem historischen Spiel in die Relegation.

Stimme zum Spiel

Harald Leitner (Sektionsleiter SC St. Valentin):

„Aus unserer Sicht waren wir gestern sogar die bessere Mannschaft und hatten die klareren Chancen. Die Leistung war überragend, das negative am Spiel war aber, dass wir auswärts drei Gegentore kassiert haben – dann wirds halt schwer zu gewinnen, vor allem gegen den Tabellenführer. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Relegation, da treffen wir entweder auf den Tabellenzweiten der 1. Klasse Mitte, oder auf den ATSV Rüstorf aus der 1. Süd. Sollten wir die Relegation schaffen, haben wir es verdient, die Klasse zu halten, sonst geht die Welt für uns auch nicht unter und wir freuen uns auf die 1. Klasse mit weiteren Derbys."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: SV Garsten – SC St. Valentin, 3:3 (0:1)

84 Felix Bogner 3:3

73 Raphael Fischelmayr 2:3

55 Gabriel Sandner 2:2

53 Michael Kogler 2:1

50 Michael Kogler 1:1

21 Raphael Fischelmayr 0:1

