SV Windischgarsten übertrifft die eigenen Erwartungen!

Details Freitag, 08. Dezember 2023 20:19

Nur die Wenigsten hatten dem SV RoHol Edelholz Windischgarsten eine so erfolgreiche Hinrunde zugetraut. Nach dem 5. Platz in der Vorsaison (ein Punkt Vorsprung auf Rang neun) sind sie zur Hälfte der Spielzeit der erste Verfolger des Spitzenduos und stehen somit auf dem 3. Platz der Bezirksliga Süd: „Damit sind wir mehr als zufrieden“, freut sich auch der Sportliche Leiter Karl Reisenbichler.

Windischgarsten führt das Verfolgerfeld an

Acht Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen – die Bilanz des SV Windischgarsten liest sich recht ordentlich in diesem Herbst. Der Verein und der Sportliche Leiter haben jeden Grund zur Freude: „Unsere Ziele waren ein einstelliger Tabellenplatz, die Liga halten und 18,19 Punkte aus der Hinrunde holen. Die Mannschaft hat eine unglaublich tolle Herbstsaison gespielt. Der Saisonstart war überragend. In den ersten vier Spielen holten sie zwölf Punkte und blieben dabei ohne Gegentreffer, dann folgte eine deutliche 5:0 Niederlage in Neuhofen: „In den Spielen gegen Gunskirchen und Neuhofen haben wir nicht gut ausgeschaut, sonst war es ein sensationeller Auftritt“. Als Grund für den Erfolg sieht Reisenbichler den Zusammenhalt und dass die Mannschaft so eingespielt ist: „Am Stamm der Mannschaft hat sich nicht viel geändert. Mit Manuel Winter ist nur ein Spieler gekommen im Sommer. Wir haben einen guten Kader mit vielen jungen Spielern, die wir seit drei Jahren konsequent integrieren – das macht sich bezahlt“.

Keine Transfers geplant

Auf Grund der geographisch eher abgelegenen Lage liegt der Fokus auf der Nachwuchsarbeit: „Es verirrt sich selten ein Spieler zu uns. Der Nachwuchsleiter und das Trainerteam leisten super Arbeit. Die Mannschaft spielt schon sehr lange so zusammen, zwischenzeitlich waren wir in der 1. Klasse 999 Tage ungeschlagen durch die abgebrochenen Saisons. Die Mannschaft ist im Grunde dieselbe“. Im Winter wird sich personell voraussichtlich nichts verändern beim SV Windischgarsten.

Zielsetzung bleibt bodenständig

Die Wintervorbereitung gestaltet sich in Windischgarsten traditionell schwierig: „Wir müssen weit zum Training fahren, weil wir bis Anfang März Schnee haben. In Liezen können wir immer wieder den Kunstrasen“, erklärt der Sportliche Leiter. Auf Wunsch der Mannschaft wird Anfang März ein Trainingslager in Kroatien absolviert, ehe es Mitte März gegen Schlierbach mit der Rückrunde losgeht. Die Platzierung muss im Frühjahr nicht unbedingt gehalten werden: „Das Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz. Die Luft wird immer dünner, je weiter es hochgeht. Unser Verein verfolgt die Philosophie mit eigenen Spielern zu arbeiten, das schätzen die Zuschauer“. Ob der Meister am Ende Gunskirchen oder Neuhofen heißt, spielt für Reisenbichler keine große Rolle: „Auch der Zweite wird sich über die Relegation durchsetzen“.

