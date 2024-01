ASKÖ Ohlsdorf nimmt Rang drei ins Visier

Details Donnerstag, 04. Januar 2024 11:53

Die ASKÖ Ohlsdorf blickt auf ein in Summe ordentliches Fußballjahr zurück, holte im Frühjahr 16 Zähler und sammelte im Herbst immerhin 22 Punkte. Nach einem sechsten Rang in der vergangenen Saison beendeten die Rot-Weißen die Hinrunde der aktuellen Spielzeit der Bezirksliga Süd als Fünfter und überwintern im oberen Drittel der Tabelle. "Ich habe die Mannschaft vor dem dritten Spieltag übernommen und bin mit ihrer Entwicklung überaus zufrieden. Obwohl mein Team das drittjüngste der Liga ist, haben sich die Spieler im Herbst ausgezeichnet präsentiert", erklärt Neo-Trainer Adiz Cetin, der Klaus Hammer nachgefolgt war.

Nach klassischem Fehlstart mit toller Siegesserie

Die Traunviertler blieben in den Startblöcken hängen und verzeichneten in den ersten drei Runden ebenso viele Niederlagen. Unter dem neuen Übungsleiter nahm die ASKÖ mächtig Fahrt auf, feierte am Stück vier Siege, wusste auch in der zweiten Herbsthälfte zu gefallen und beendete die Hinrunde mit einem 2:1-Erfolg gegen Windischgarsten. "Unter meiner Führung ist es ausgezeichnet gelaufen, haben reichlich Punkte eingefahren und sind im Plansoll. Auch wenn wir von der Tabellenspitze weit entfernt sind, konnten wir den beiden Aufstiegsaspiranten auf Augenhöhe begegnen", spricht Cetin die hauchdünne 0:1-Niederlage gegen Herbstmeister Gunskirchen sowie das 1:1-Remis gegen den Zweiten aus Neuhofen/I. an.

Starke Defensive

Die Ohlsdorfer konnten von den bisherigen sechs Heimspielen vier gewinnen und fuhren in der Fremde drei "Dreier" ein. Während nur die letzten fünf der Tabelle weniger Treffer erzielten, kassierten lediglich drei Teams weniger Gegentore. "Wir haben das Hauptaugenmerk auf eine stabile Defensive gelegt und sind hinten sehr gut gestanden. Aber die gesamte Mannschaft ist gut durch den Herbst gekommen, hat sich trotz ihrer Jugend ausgezeichnet präsentiert und das vorhandene Potenzial unter Beweis gestellt", ist der Coach zufrieden.

Gespräche mit möglichen Verstärkungen - drei Abgänge

In der Winterpause halten sich die Kicker selbständig fit, ehe am 24. Jänner die Vorbereitung in Angriff genommen und drei Tage später gegen Landesligist Gmunden das erste Testspiel bestritten wird. Aufgrund der vor Ort guten Bedingungen - am Kunstrasen in Gmunden wird regelmäßig trainiert, zudem steht eine Halle zur Verfügung - verzichtet der Fünftplatzierte auf ein Trainingslager in der Ferne.

Beim Trainingsauftakt wird Adiz Cetin einen leicht veränderten Kader antreffen. Während Niklas Grafinger nach Micheldorf wechselt und beim OÖ-Ligisten sein Talent unter Beweis stellen möchte, steht Benjamin Maxwald aufgrund eines Auslandssemesters in Thailand im Frühjahr nicht zur Verfügung. Auch mit Sebastian Gruber, der in Graz studiert, wird in der Rückrunde nicht geplant. "Wir müssen auf die Abgänge reagieren und führen deshalb seit geraumer Zeit Gespräche mit möglichen Verstärkungen. Da zwei Talente aus dem starken U16-Team nachrücken und wir weiterhin auf die eigenen, jungen Spieler setzen, werden wir im Winter nur einen Akteur verpflichten", schenkt der Neo-Trainer dem bewährten Personal weiterhin sein Vertrauen.

Rang drei im Visier

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation verspürt man im Bezirk Gmunden keinen Druck und blickt der Rückrunde entspannt entgegen. "Da der Dritte aus Windischgarsten nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat, ist der Sprung auf den dritten Rang das Saisonziel. Aber ebenso wichtig ist die Weiterentwicklung der Mannschaft und wollen auch im Frühjahr die Jungen forcieren bzw. integrieren. Das Team soll den nächsten Schritt setzen, um im Sommer die Latte ein Stück weit höher legen zu können", so Cetin.