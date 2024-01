Union Schlierbach: "Wollen unbedingt in der Liga bleiben"

Details Mittwoch, 24. Januar 2024 13:13

"Nach dem überraschenden Aufstieg in die Landesliga war die Saison in Oberösterreichs zweithöchster Leistungsstufe ein tolles Erlebnis, auch wenn es erwartungsgemäß nicht zum Klassenerhalt gereicht hat. Aber wir konnten den einen oder anderen überraschenden Sieg feiern und immerhin 15 Punkte sammeln", blickt Sportchef Ewald Hollinger auf die erste und bislang einzige Landesliga-Saison in der 65-jährigen Vereinsgeschichte der Union SRW Schlierbach. Nach der Rückkehr in die Bezirksliga Süd wurden die Kremstaler das Abstiegsgespenst bislang nicht los, kamen in der Hinrunde nur als Zehnter ins Ziel und sind vom "Strich" lediglich durch zwei Punkte getrennt.

Klassischer Fehlstart und schwacher Endspurt

Nach einem klassischen Fehlstart mit zwei Niederlagen, zeigte in Schlierbach der Pfeil in die richtige Richtung, fuhren die Mannen von Neo-Trainer Thomas Stranzinger, der im Sommer dem zu OÖ-Ligist Micheldorf gewechselten Falko Feichtl nachgefolgt war, am Stück drei "Dreier" ein. Damit hatten die Stiftskicker ihr Pulver aber fast zur Gänze verschossen, standen in den acht übrigen Runden einem weiteren Sieg sechs Niederlagen gegenüber. "Leider ist es auf der Zielgeraden der Hinrunde nicht wunschgemäß gelaufen und mussten uns mit drei Pleiten in Serie in die Winterpause verabscheiden. Vor allem die Niederlagen gegen die unmittelbaren Konkurrenten aus Allhaming und Vorchdorf haben weh getan und uns wichtige Punkte gekostet", so Hollinger.

Vorne und hinten mit Problemen - fehlende Konstanz

Auf der heimischen Anlage feierte die Union drei Siege, in der Fremde behielten die Traunviertler aber nur einmal die Oberhand. Während vier Mannschaften mehr Gegentore kassierten, durften nur die letzten Drei der Tabelle weniger Treffer bejubeln. "Wir haben gewusst, dass uns eine ungemein schwierige Saison erwartet, zumal nach dem überraschenden Trainerwechsel es eine Zeitlang dauert, bis die Automatismen greifen. Auch wenn es vorne und hinten gehapert und letztendlich die nötige Konstanz gefehlt hat, haben wir uns in Summe ordentlich präsentiert. In den letzten Spielen haben wir es jedoch verabsäumt, uns eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen und hätten mit einem Sieg mehr etwas ruhiger überwintern können", meint der Sportchef.

Keine Transfers

Am kommenden Montag wird in Schlierbach das Training wieder aufgenommen und am 2. Februar, gegen Ried/Traunkreis das erste von insgesamt sechs Testspielen bestritten. Aufgrund der ausgezeichneten Bedingungen - in der Welser Huber Arena wird regelmäßig trainiert - verzichtet der Tabellenzehnte auf ein Trainingslager in der Ferne. Trotz der erneuten Abstiegsgefahr beobachten die Verantwortlichen das Geschehen am Transfermarkt lediglich als interessierte Beobachter. "Wir schenken dem aktuellen Kader weiterhin unser Vertrauen. Zudem wird im Nachwuchs seit vielen Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet. Auf unserem Platz tummeln sich rund 150 Kinder und Jugendliche und nehmen mit insgesamt neun Nachwuchsmannschaften am Meisterschaftsbetrieb teil. Aus diesem Grund werden wir im Winter keine Transfers tätigen, auch Abgänge sind keine zu erwarten, und gehen mit dem bewährten Personal in die entscheidende Phase der Meisterschaft", weiß Ewald Hollinger.

"Wollen auch am Ende der Saison über dem Strich stehen"

Aufgrund der aktuellen Tabellensituation geht es für die Stranzinger-Elf im Frühjahr vor allem darum, in der Tabelle zumindest drei Mannschaften hinter sich zu lassen. "Es gibt kein Saisonziel in Form eines klar deklarierten Tabellenplatzes. Wir wollen auch am Ende der Saison über dem Strich stehen und unbedingt in der Liga bleiben", so Hollinger. "Auch wenn es in der Rückrunde, mit acht Auswärtsspielen, nicht einfach wird, blickten wir der zweiten Meisterschaftshälfte zuversichtlich entgegen. Der Plan ist, eine ordentliche Vorbereitung mit entsprechenden Testspielen zu absolvieren und im Frühjahr zur nötigen Konstanz und Stabilität zu finden, um die Klasse halten zu können".

