OÖ. Landescup 2. Runde: Überraschung in Eberstalzell - alle Samstag-Spiele im Überblick

Details Sonntag, 30. Juli 2023 09:54

Eine Woche bevor die OÖ-Liga und die beiden Landesliga in die Saison 2023/24 starten, steht der ADMIRAL OÖ Landescup im Mittelpunkt des Interesses. An diesem Wochenende wird die 2. Runde ausgetragen. Nachdem der SV Lambrechten mit einer faustdicken Überraschung (3:0-Erfolg gegen Landesligist Putzleinsdorf) die aktuelle Runde eröffnet hatte, setzte am Samstagabend ein weiterer Meister aus der 1. Klasse eine intensive Duftmarke. Die Union Eberstalzell, Champion der 1. Klasse Süd, zwang die SPG Pettenbach/Grünau mit 3:2 in die Knie und warf - nach einem 2:1-Sieg in der 1. Runde in Ried/Traunkreis - einen Landesligisten aus dem Bewerb. Titelverteidiger SV Bad Schallerbach gab sich keine Blöße. Nach einem 12:0-Schützenfest in der Auftaktrunde in Krenglbach setzte sich der Meister der Landesliga West beim SK St. Magdalena mit 4:0 souverän durch (Goalgetter Miliam Guerrib schnürte einen Dreierpack) und ist nach dem Aufstieg in die OÖ-Liga mit einer noch blütenweißen Weste unterwegs. Hier geht`s zum kompakten Überblick sämtlicher Samstag-Spiele der 2. Runde:

ADMIRAL OÖ Landescup - alle Samstag-Spiele:

Union Esternberg (LLW/10.) - SV Schalchen (LLW/13.) 0:2 (0:1)

Tore: Lukas Berer und Simon Langgartner

Gelb-Rot: Georg Götzendorfer / Denis Kujovic

UFC Ostermiething (OÖL/14.) - Union St. Martin/M. (OÖL/5.) 1:0 (0:0)

Tor: Resul Omerovic

SK St. Magdalena (LLO/Vorletzter) - SV Bad Schallerbach (LLW/Meister) 0:4 (0:2)

Tore: Miliam Guerrib 3 und Alexander Fröschl

Union Eberstalzell (1S/Meister) - SPG Pettenbach/Grünau (LLW/7.) 3:2 (1:2)

Tore: Florian Herndler, Benedikt Brandstötter und Patrick Michetschläger / David Klausriegler und Thomas Kaiser (Eigentor)

SV Grün-Weiß Micheldorf (OÖL/10.) - Union Mondsee (OÖL/9.) 3:2 (2:1)

Tore: Felix Gerstmayer, Thomas Helmberger und Fabian Riegler / Maximilian Grössinger und Simon Nußbaumer

2. Runde - alle Freitag-Spiele im Überblick

