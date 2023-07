OÖ. Landescup 2. Runde: SV Lambrechten wirft Landesligisten raus - alle Freitag-Spiele im Überblick

Details Samstag, 29. Juli 2023 11:51

In der letzten Woche startete der ADMIRAL OÖ Landescup mit der ersten Runde in die Saison 2023/24. An diesem Wochenende steht bereits die zweite Runde auf dem Programm. Am Beginn sorgte der SV Lambrechten für eine faustdicke Überraschung. Vier Tage nach einem Auftaktsieg in Aurolzmünster setzte sich der Meister der 1. Klasse Nord-West gegen die Union Putzleinsdorf mit 3:0 souverän durch und warf einen Landesligisten aus dem Bewerb. Tobias Schredl avancierte dabei zum "Man of the Match" - das 23-jährige Eigengewächs des SVL zeichnete für alle drei Tore der Innviertler verantwortlich. Auch der UFC Eferding präsentiert sich bislang in exzellenter Form. Nach einem 1:0-Sieg gegen Donau Linz setzte sich der Vizemeister der Bezirksliga Nord auch gegen den SV Grieskirchen mit 2:1 durch und eliminierte binnen Wochenfrist den zweiten Landesligisten. Hier geht`*s zum kompakten Überblick sämtlicher Freitag-Spiele der 2. Runde:

ADMIRAL OÖ Landescup - alle Freitag-Spiele:

FC Pischelsdorf (2SW/Meister) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL/8.) 1:5 (0:1)

Tore: Philip Aigner / Leonard Jigalov 2, Selman Neziri, Thomas Fenninger und Lukas Preiner

Union Peuerbach (LLW/11.) - SPG Pregarten (OÖL/11.) 1:3 (1:2)

Tore: Stefan Kornfelder / Orhan Vojic, Egon Vuch und Lukas Grüner

SPG St. Florian/Niederneukirchen (LLO/10.) - USV St. Ulrich (LLO/3.) 0:1 (0:1)

Tor: Norbert Schmid

Gelb-Rot: Christoph Kugfarth (St. Ulrich)

SV Viktoria Marchtrenk (LLO/6.) - SV Traun (LLO/8.) 3:0 (0:0)

Tore: Rafael Karlovits, Anes Sabic und Stefan Marcinkovic

SC Schwanenstadt (BLS/Meister) - Union Gschwandt (LLW/Vorletzter) 3:0 (1:0)

Tore: Michael Sammer, Brian Crstin und Boris Bisercic

UFC Eferding (BLN/Vizemeister) - SV Grieskichen (LLW/4.) 2:1 (0:0)

Tore: Silvio Hemmelmayr 2 / Klaus Kapl

Union Schweinbach (1NO/Meister) - DSG Union Perg (OÖL/13.) 0:3 (0:1)

Tore: Cem Aygün, Toprak Galitekin und David Furchtlehner

Bereits gespielt:

SV Lambrechten (1NW/Meister) - Union Putzleinsdorf (LLO/12.) 3:0 (2:0)

Tore: Tobias Schredl 3

SPG SK Schärding/ATSV (LLW/Vizemeister) - UFC Rohrbach/Berg (LLO/7.) 2:4 (2:2)

Tore: Laurenz Leodolter und Josef Poucek / Klaus Luger, Jan Mittermayr, Simon Leibetseder und Predrag Radovanovic

ASKÖ Schwertberg (LLO/11.) - ASK St. Valentin (OÖL/7.) 0:3 (0:2)

Tore: Daniel Guselbauer 2 und Shqiprim Vojvoda

Rot: Wolfgang Gruber (Schwertberg, Trainer)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei