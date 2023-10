Dritter Sieg in Folge! Formstarke Union Thalheim schießt SV Pichl ab

Details Samstag, 07. Oktober 2023 17:34

Die Union Thalheim erteilte dem SV Spar Hochhauser Pichl eine Lehrstunde und gewann am gestrigen Abend mit 6:1. Auf dem Papier hatten die Zuschauer ein relativ ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Thalheim als das überlegenes Team und verbuchte drei Zähler.

Thalheim verdaut frühen Schock gut

Den ersten Treffer der Partie hatten die Gäste parat: Agron Daka traf in Minute sieben und stellte auf 1:0 für den SV Pichl. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte gelang es aber den Hausherren, jenen Nackenschlag gut wegzustecken und das Spiel zu drehen. Matej Kajic egalisierte erst den Rückstand (16.), ehe Michael Niederschick kurz vor dem Pausenpfiff (41.) das Comeback perfekt machte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang es den Thalheimern dann sogar noch einen draufzulegen – Stefan Haslgruber verwandelte zum 3:1-Pausenstand (45.). Nach dem Seitenwechsel stand dann nach einem frühen Tor von Thalheims Simon Ness (46.) mehr der Kampf im Vordergrund, der Schiedsrichter zückte gleich sechs Mal gelb und zwei Mal gelb-rot. Pichl-Keeper Hakan Sabur und Trainer Firzet Hadzic sahen diese und werden dem SV in der nächsten Woche so fehlen. Die Hausherren wussten durch zwei Jokertore dann den Spielstand noch weiter in die Höhe zu treiben: Erst stellte Petar Rajic auf 5:1 (88.) und kurz darauf traf auch Tino Krajina (92.). Am Ende feierten die Gastgeber einen vollen Erfolg.

Zahlen und Fakten

Für Thalheim ging es nach dem Erfolg in der Tabelle nach oben. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Thalheim. Thalheim ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beim SV Spar Hochhauser Pichl präsentierte sich die Abwehr angesichts den 19 Gegentreffern immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15 Mal). Trotz der Schlappe behält der Gast den neunten Tabellenplatz bei. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat der SV Pichl momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist die Union Thalheim zum UFC Attergau, zeitgleich empfängt der SV Spar Hochhauser Pichl den FC Spitz Attnang.

Bezirksliga Süd: Union Thalheim – SV Spar Hochhauser Pichl, 6:1 (3:1)

92 Tino Krajina 5:1

88 Petar Rajic 4:1

46 Simon Ness 3:1

41 Michael Niederschick 2:1

16 Matej Kajic 1:1

7 Agron Daka 0:1

