Jasarevic in der Rolle des Spielverderbers: SV Windischgarsten entführt in letzter Minute Punkt aus Vorchdorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 17:51

Am Freitag kam der SV RoHol Edelholz Windischgarsten bei der ASKÖ Vorchdorf nicht über ein 2:2 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war Vorchdorf mitnichten. Die Formkurve sprach ganz klar für den SV, der Spielverlauf sprach letztlich aber eine andere Sprache. Am Ende mühte man sich zu einem Remis.

Vorchdorf gelingt schneller Doppelschlag

Vorchdorf ging durch Philip Karrer in der 29. Minute in Führung. Florim Sulimani versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (31.). Mit der Führung für die ASKÖ Vorchdorf ging es in die Kabine. Das 1:2 von Windischgarsten stellte Rene Gressenbauer per Elfmeter sicher (67.). Für den Gast reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Adnan Jasarevic den Ball in der Nachspielzeit zum 2:2 über die Linie schob (91.) Gedanklich hatte Vorchdorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SV RoHol Edelholz Windischgarsten am Ende noch den Teilerfolg.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Vorchdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Vorchdorf gibt es einiges zu tun. Die ASKÖ Vorchdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Vorchdorf liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 21 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz der Vorchdorfer bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Vor acht Spielen bejubelte Vorchdorf zuletzt einen Sieg.

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 13 Punkte auf das Konto von SV Windischgarsten und bescheren der Mannschaft einen guten fünften Platz. In dieser Saison sammelte Windischgarsten bisher vier Siege, kassierte zwei Niederlagen und spielte nun einmal Remis. Der letzte Dreier liegt für den SV RoHol Edelholz Windischgarsten bereits vier Spiele zurück.

Die ASKÖ Vorchdorf stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der Union Nexus Eberstalzell vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Windischgarsten die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Vorchdorf – SV RoHol Edelholz Windischgarsten, 2:2 (2:0)

91 Adnan Jasarevic 2:2

67 Rene Gressenbauer 2:1

31 Florim Sulimani 2:0

29 Philip Karrer 1:0

