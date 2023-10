Doppelpack: Reifeltshammer sichert USV Neuhofen/I. in Schlierbach den Sieg

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 19:46

Mit 0:2 verlor die Union SRW Schlierbach am vergangenen Samstag zu Hause gegen den USV Erler Haus Neuhofen i. I. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der USV Neuhofen/I. wurde der Favoritenrolle gerecht. Dies verdankt der Tabellenzweite vor allem Michael Reifeltshammer, der beide Tore zum Sieg beisteuerte.

Früher Elfmeter bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die Gäste erwischten definitiv den besseren Start in die Partie: Michael Reifeltshammer brachte die Union Schlierbach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der siebten und 38. Minute vollstreckte. Erst zeichnete sich der Neuhofner Angreifer vom Kreidepunkt eiskalt, ehe er kurz vor der Pause nach Vorarbeit von Edin Ibrahimovic aus halblinker Position die Führung ausbauen konnte. In Durchgang zwei gab es ebenso kein großes Aufbäumen seitens der Hausherren, doch auch die Neuhofner scheiterten trotz einiger guter Chancen daran, das Ergebnis noch in die Höhe zu treiben. Der Halbzeitstand von 2:0 war somit letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Neuhofen bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Zahlen und Fakten

Schlierbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt das Heimteam den neunten Platz in der Tabelle ein. In dieser Saison sammelte die Union SRW Schlierbach bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage der Union Schlierbach bleibt angespannt. Gegen den USV Erler Haus Neuhofen i. I. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der USV Neuhofen/I. hat nach dem souveränen Erfolg über Schlierbach weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Defensive von Neuhofen (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Bezirksliga Süd zu bieten hat. Neuhofen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der USV Erler Haus Neuhofen i. I. sechs Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den USV Neuhofen/I, was elf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Union SRW Schlierbach tritt am Freitag, den 20.10.2023, um 19:30 Uhr, bei der Union Oberndorfer Gunskirchen an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt Neuhofen die UVB Vöcklamarkt Juniors.

Bezirksliga Süd: Union SRW Schlierbach – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 0:2 (0:2)

38 Michael Reifeltshammer 0:2

7 Michael Reifeltshammer 0:1

