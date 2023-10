Rettungseinsatz und Elfmeter in der Nachspielzeit – ASKÖ Ohlsdorf feiert späten Derbysieg

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 08:54

In der letzten Saison konnte jede Mannschaft ein direktes Duell für sich entscheiden. In der 10. Runde der Bezirksliga Süd ist die ASKÖ Ohlsdorf der Favorit gegen die ASKÖ Vorchdorf. Die Gastgeber aus Vorchdorf spielen bislang eine durchwachsene Saison und haben erst sechs Punkte auf dem Konto. Ohlsdorf bestätigt mit dem 1:0 Sieg ihre gute Form.

Gavric muss verletzt raus

Die über 200 Fans sehen über die ganze Partie hinweg zwei defensiv sehr stabile Mannschaften. Vor allem die Heimischen aus einer sicheren Abwehr heraus mit Kontersituationen Gefahr zu erzeugen. Die Gäste aus Ohlsdorf sind über die ganze Partie die spielbestimmende Mannschaft. Sie haben mehr Ballbesitz und drücken dementsprechend auf die Führung. Weil die Vorchdorfer Defensive aber gut steht, gibt es lange Zeit kein Durchkommen für Ohlsdorf, sie spielen sich zwar Halbchancen heraus, werden aber nicht zwingend. Kurz vor der Halbzeitpause spielt Vorchdorf einen langen Ball nach vorne. Bei einem Zweikampf bekommt Dominik Gavric unabsichtlich einen Ellbogen ins Gesicht, worauf er schnell signalisiert, dass es nicht mehr weitergeht. Mit Verdacht auf Jochbeinbruch wird er von der Rettung abtransportiert, an dieser Stelle nochmal: Gute Besserung!

Ohlsdorf belohnt sich spät

Die zweite Halbzeit verläuft sehr ähnlich zum ersten Durchgang. Vorchdorf lässt den Gegner das Spiel machen und lauert auf Umschaltmomente, wodurch sie aber nur selten Akzente setzen können. In der Schlussphase kommen sie durch einen Freistoß zu ihrer besten Gelegenheit, können aber nicht die Führung erzielen. Ohlsdorf hingegen drückt bis zum Schluss immer weiter auf das 0:1 und in der 90. Minute bekommen sie einen Elfmeter zugesprochen. David Tokic behält die Nerven und macht spät den Sieg für die Gäste klar. In der hitzigen Schlussphase verteilt der Unparteiische noch einige gelbe Karten für Unsportlichkeiten. Beim Vorchdorfer Stipo Sipura war es aber schon die zweite und er fliegt mit der gelb-roten Karte vom Platz. In der Nachspielzeit verpassen es die Gäste, in Kontersituationen die Führung noch zu erhöhen und so feiert Ohlsdorf einen späten, aber durchaus verdienten 0:1 Auswärtssieg im Derby.

Stimme zum Spiel:

Adiz Cetin, Trainer ASKÖ Ohlsdorf:

„Natürlich schaut’s etwas glücklich aus, wenn du erst in der 90. Minute durch einen Elfmeter gewinnst, aber den Sieg haben wir uns heute verdient. Wir haben in den letzten Partien gegen Neuhofen und Gunskirchen gesehen, dass wir mithalten können. Aus den letzten drei Spielen wollen wir das Maximum rausholen, um nah am 2. Platz dranzubleiben – wir wollen im Frühjahr noch um etwas spielen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, die Mannschaft entwickelt sich gut und vor allem in der Defensive stehen wir super.“

