Verrückte Schlussphase: SV Pichl entführt im letzten Augenblick drei Punkte aus Attergau

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:00

Der UFC Attergau und der SV Pichl boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Der SV Spar Hochhauser Pichl wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Dies trotz einiger Turbulenzen, war man in Durchgang zwei zwischenzeitlich in Rückstand geraten, konnte am Ende aber noch die Kurve kratzen.

Attergau gibt Führung in Schlussminuten aus der Hand

Die Anfangsphase gestaltete sich noch recht ausgeglichen und unspektakulär. Die Führung des Gasts stellte dann Qail Idrizi sicher. Der Angreifer traf vor 200 Zuschauern in Minute 31 zum 1:0. Die Pausenführung des SV Pichl fiel knapp aus. Flavius Dennis Stoianov versenkte den Ball nach einer schönen Einzelaktion in der 67. Minute im Netz des SV Spar Hochhauser Pichl. Der UFC Attergau traf nur wenig später durch Julian Nöhmer per Elfmeter zum 2:1 (74.). Für das zweite Tor des SV Pichl war Agron Daka verantwortlich, der in der 86. Minute das 2:2 besorgte. In der Nachspielzeit schockte Ljeon Aljiji Attergau, als er das Führungstor für den SV Spar Hochhauser Pichl erzielte (92.). Am Schluss siegte der SV Pichl gegen den UFC Attergau.

Zahlen und Fakten

Attergau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber besetzt mit einem Punkt einen direkten Abstiegsplatz. Der UFC Attergau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 25 Gegentore verdauen musste.

Im Tableau hatte der Sieg des SV Spar Hochhauser Pichl keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Der SV Pichl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten.

Attergau hat nächste Woche den SV Bögl Hohenzell zu Gast. Der SV Spar Hochhauser Pichl ist am Samstag auf Stippvisite beim SV RoHol Edelholz Windischgarsten.

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – SV Spar Hochhauser Pichl, 2:3 (0:1)

92 Ljeon Aljiji 2:3

86 Agron Daka 2:2

74 Julian Nöhmer 2:1

67 Flavius Dennis Stoianov 1:1

31 Qail Idrizi 0:1

