SV Windischgarsten springt dank Sieg im Nachholspiel auf 3. Platz

Details Freitag, 27. Oktober 2023 12:03

In der Nachtragspartie der 2. Runde der Bezirksliga Süd empfangen die UVB Vöcklamarkt Juniors den SV RoHol Edelholz Windischgarsten. Für die Heimmannschaft läuft es bislang nicht gut, mit sechs Punkten befindet man sich im Abstiegskampf. Die Gäste aus Windischgarsten haben beide Duelle in der letzten Saison für sich entschieden und gewinnen auch dieses Mal mit 0:2.

Verdiente Pausenführung für Windischgarsten

Am Nationalfeiertag finden sich gut 100 Zuseher im Vöcklamarkter Stadion ein und sehen eine taktisch geprägte erste Halbzeit. Die UVB Juniors sind gut organisiert und generell gibt es über die gesamte Partie wenige Highlights. Gefährlicher vors Tor kommen aber die Gäste in der Anfangsphase. Schlierbach-Neuzugang Manuel Winter scheitert zwei Mal alleine vorm Torhüter und auch Dominik Balog kommt im eins-gegen-eins nicht an Paul Krizek im Tor der Juniors vorbei. Die Hausherren agieren mit einigen langen Bälle, womit sie die Defensive von Windischgarsten fordern. In der 21. Spielminute spielt der langjährige Windischgarsten Kicker Raphael Weber einen Chip-Ball über die Abwehrreihe der UVB Juniors. Dominik Balog nimmt sich den Ball an und verwandelt zur Führung. In der Folge werden beide Mannschaften nicht mehr zwingend und so geht es mit dem 0:1 für den Favoriten in die Pause.

UVB vergibt Ausgleichschance - Gäste eiskalt

Die Heimischen kommen besser aus der Kabine und investieren nun mehr. Sie kommen zwar zu Abschlüssen wie gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff durch Xaver Pohn, wirklich gefährlich wird es aber nicht. In der 65. Minute krachen ein Angreifer des SV Windischgarsten und der herauseilende UVB-Keeper nach einem Lochpass zusammen. Für Paul Krizek geht es nicht mehr weiter, für ihn kommt der junge Lukas Purrer ins Spiel. Die Hausherren drücken weiter und haben nach einem Lattenschuss und dem anschließenden Nachschuss nach gut 70 Minuten ihre beste Gelegenheit. Frei nach der alten Fußballweisheit „Wenn du’s vorne nicht machst, bekommst du’s hinten“ rächt sich die Chancenverwertung der UVB Juniors. Mit der ersten guten Chance in der zweiten Hälfte erhöhen die Gäste auf 0:2. Der eingewechselte Sebastian Pernkopf erobert den Ball, spielt in die Mitte auf Weber und der leitet weiter auf den ebenfalls eingewechselten Rene Gressenbauer. Der Angreifer umkurvt den Torhüter und erzielt kurz vor Schluss den 0:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Philipp Rohrauer, Trainer SV Windsichgarsten:

„In Summe ist es für mich ein verdienter Sieg. Wir lassen in dieser Saison hinten wenig zu und wollen daheim unsere Spiele gewinnen, damit wir ein ruhiges Frühjahr haben. Vor allem unsere jungen Spieler haben das heute wieder top gemacht. Am Freitag trainieren wir nur regenerativ und am Samstag möchten wir wieder gewinnen.“

Die Besten: Frühwald (IV), Weber (ZOM), Balog (ST)

