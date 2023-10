Tabellenführer Neuhofen/I. gewinnt 48 Stunden nach 5:0-Sieg auch gegen Thalheim!

Details Samstag, 28. Oktober 2023 19:51

Erst am Donnerstag hat der USV Erler Haus Neuhofen i. I. mit einem 5:0 Kantersieg gegen den direkten Konkurrenten aus Gunskirchen die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd erobert. Am Samstagnachmittag kommt es zum Duell mit der Union Thalheim, die zuletzt gegen Hohenzell verloren haben. Die Gäste aus Neuhofen werden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnen mit 1:3.

Neuhofen geht mit 2-Tore Führung in die Kabine

Bereits kurz nach Anpfiff ist Neuhofen im Glück, dass sie nicht bereits im Rückstand liegen. Thalheim hat früh in der Partie die erste hochkarätige Möglichkeit in Führung zu gehen, lassen diese aber liegen und das rächt sich schnell. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld setzt sich Leon Sperl auf rechts durch und bringt den Ball zur Mitte auf Michael Reifeltshammer, der zur Gästeführung einnetzt. Talheim bleibt die etwas bessere Mannschaft, ohne sich zwingende Chancen herauszuspielen. Nach einer guten halben Stunde zeigt Neuhofen einmal mehr, warum sie Tabellenführer sind und so erzielen sie etwas gegen den Spielverlauf das 0:2 durch Alexander Karl. Die Gäste versuchen es immer wieder mit langen Bällen auf Simon Ness, was auch nach dem richtigen Mittel erscheint. Zwingend werden sie aber nicht und so geht es mit einem zwei-Tore Rückstand aus Heimsicht in die Pause.

Thalheim kommt nicht mehr ran

Nach dem Seitenwechsel sehen die rund 150 Fans in Thalheim eine ausgeglichene Partie. Die Begegnung spielt sich Großteils im Mittelfeld ab, Chancen sind aber hüben wie drüben Mangelware. Gut eine Stunde ist gespielt, als es Eckball für die Gäste gibt. Die Hereingabe landet bei Reifeltshammer, der das macht, wofür er bekannt ist und die Führung ausbaut. Nachdem der Angreifer die Vorbereitung und den Saisonauftakt ja noch verletzungsbedingt verpasst hat, ist das schon sein neuntes Tor im neunten Spiel. Mit der Zeit merkt man den Gästen die englische Woche an und Thalheim drückt immer mehr. In der 73. Minute wird eine Flanke von der rechten Seite verlängert und Ivan Zeko erzielt den Anschlusstreffer. Die Hausherren investieren in der Schlussphase viel, belohnen sich aber nicht. Auch weil auf beiden Seiten jeweils ein möglicher Elfmeter nicht gegeben wird, endet die Partie mit einem 1:3 Auswärtssieg für Neuhofen.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Deschberger, Sektionsleiter USV Neuhofen/I.:

„Klar ist die Kraft zum Schluss etwas ausgegangen, aber was die Mannschaft in den letzten 48 Stunden abgeliefert hat, dafür möchte ich ein großes Lob an sie aussprechen. Natürlich wollen wir aus den letzten beiden Spielen noch sechs Punkte mitnehmen und mit 35 Punkten Herbstmeister werden, das wäre Vereinsrekord in der Bezirksliga. Attergau dürfen wir als letzten aber nie unterschätzen und im Derby gegen Hohenzell ist sowieso alles möglich, die werden hochmotiviert kommen.“

